Facebook Messenger sur watchOS : suppression de l'app avant la fin du mois

Lors de sa sortie le 24 avril 2015, l'Apple Watch n'est pas passé inaperçu en interne chez Meta (anciennement Facebook), le groupe de Mark Zuckerberg a rapidement voulu lancer un projet ambitieux qui consistait à permettre aux utilisateurs de Facebook Messenger de discuter avec leurs proches directement depuis leur poignet. Seulement 17 mois après la commercialisation de la première génération d'Apple Watch, Facebook Messenger voyait le jour sur watchOS ! Aujourd'hui, Meta a décidé de tuer l'application et de la supprimer de la montre connectée d'Apple, sans aucune explication...

Facebook Messenger sur

Apple Watch ? C'est la fin.

Si vous êtes un utilisateur régulier de Facebook Messenger depuis votre Apple Watch, sachez que la version watchOS de l'application sera bientôt supprimée et le service désactivé pour vous empêcher de continuer d'envoyer des messages depuis votre poignet. C'est la décision de Meta qui veut définitivement tourner la page de Facebook Messenger sur Apple Watch !

Depuis quelques heures, on peut apercevoir des tweets et publications sur les réseaux sociaux indiquant l'affichage d'un message avertissant de la disparition de Facebook Messenger.



Voici une capture d'écran publiée par Amanda Nova qui regrette fortement la perte de Facebook Messenger sur l'Apple Watch. D'autres utilisateurs ne comprennent pas non plus pourquoi le groupe de Mark Zuckerberg a choisit de mettre fin à une application pourtant populaire sur l'Apple Watch.

Avec Facebook Messenger sur Apple Watch, les utilisateurs pouvaient : réagir aux notifications, envoyer rapidement des réponses, recevoir des GIF/emojis/stickers, répondre à l'aide de la dictée vocale et répondre via le griffonnage de watchOS.

Dans une déclaration au média Reviewgeek, un porte-parole de Meta rappelle que Facebook Messenger reste évidemment disponible sur iOS, mais ne donne pas de réponse quant aux raisons du retrait de l'application :

Les gens peuvent toujours recevoir des notifications Messenger sur leur Apple Watch lorsqu'ils sont jumelés, mais à partir de la fin du mois de mai, ils ne pourront plus répondre à partir de leur montre. Mais ils peuvent continuer à utiliser Messenger sur leur iPhone, leur ordinateur de bureau et le web

Et si c'était une histoire avec

Google ?

Facebook Messenger avait conquis les utilisateurs sur l'Apple Watch. Alors pourquoi ce retrait alors qu'il y avait un certain succès ?



L'explication pourrait se trouver chez la concurrence. Comme l'a remarqué notre confrère WatchGeneration, on retrouve une drôle de coïncidence entre l'annonce du retrait de Facebook Messenger sur watchOS et une annonce faite par Google hier soir à la conférence Google I/O. En effet, Meta a soudainement décidé de s'investir dans le développement d'une application WhatsApp sur Wear OS (le concurrent de watchOS) et de couper brutalement le cordon avec l'Apple Watch. Il n'y a aucun lien officiel, mais cette annonce reste tout de même surprenante quand on l'expose à la situation que s'apprête à vivre les clients Apple.



Cet étrange croisement entre les deux annonces laisse penser que Meta a peut-être conclu un accord avec Google pour favoriser Wear OS pour les messageries instantanées, mais bien sûr, cela reste qu'une supposition qui ne peut être prouvée !



Ce qui reste toutefois incompréhensible, c'est cette volonté de développer du côté de Wear OS alors que l'Apple Watch est en tête des ventes (et très largement) sur le marché des montres connectées.

Télécharger l'app gratuite Messenger