App Store : la publication par pays arrive pour la précommande et le lancement

C'est une fonctionnalité attendue depuis longtemps, et on peut supposer que la plupart des développeurs de jeux seront ravis. Cela permettra également aux développeurs de jeux de considérer cette fonctionnalité comme une opportunité de proposer leur produit en tant que version bêta ouverte dans certains pays, tandis que d'autres attendront le lancement complet ou des tests supplémentaires. Ce n'est probablement qu'un début, nous suivrons de près les autres révélations d'Apple lors des vidéos de la WWDC 2023 qui seront publiées dans les prochains jours. Vous pouvez consulter toutes les vidéos de la WWDC 2023 actuellement disponibles sur le site WWDC 23 d'Apple . NB : il faudra probablement iOS 17 pour en profiter côté utilisateurs.

Depuis l'introduction des précommandes pour les applications et jeux mobiles, il est arrivé à plusieurs reprises qu'un jeu soit disponible en pré-enregistrement sur Google Play pour Android, mais qu'aucune précommande ne soit proposée sur l'App Store avant son lancement, voire pas du tout en raison d'un lancement dit "en douceur" (soft-launch) dans des pays spécifiques tels que l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Certains éditeurs ont alors opté pour un lancement anticipé dans certaines régions ou pour une version totalement différente du jeu, tout en proposant la version "principale" en précommande. Mais tout cela est bientôt terminé !

