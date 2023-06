iOS 17 facilite le scan de QR code sur iPhone

C'est le genre de détail qui a fait la renommée d'Apple, loin devant Microsoft et Google. Lorsqu'iOS 17 sortira en version finale à l'automne, les clients qui scannent des codes QR via l'appareil photo seront certainement ravis de découvrir un changement subtil mais tellement pratique.

L'histoire des QR Code sur iOS

Avec iOS 11, apparu avec l'iPhone X, Apple a introduit la fonctionnalité de numérisation des codes QR dans l'application Appareil photo. Cependant, à cette époque, le lien URL généré par le code QR s'affichait sous la forme d'une notification push en haut de l'écran, ce qui n'était pas forcément très bien compris.

Deux ans plus, dans le but de remédier à ce problème, la firme de Cupertino a repensé la façon dont les codes QR sont scannés. Désormais, le lien URL apparaît comme un bouton jaune directement sous le viseur de l'appareil photo. Cependant, cette modification a engendré un autre problème, le bouton se déplaçait en suivant le viseur.



Heureusement, dans iOS 17 actuellement en bêta, Apple a apporté une nouvelle modification. Désormais, lorsque vous scannez un code QR, le bouton de lien apparaît automatiquement en bas de l'interface de l'appareil photo. Ainsi, au lieu de courir après le lien, vous pouvez simplement appuyer sur son emplacement fixe, au-dessus du bouton de l'obturateur. C'est un peu comme sur iOS 16, sauf qu'il n'y a plus besoin de détourner l'appareil du datamatrix pour avoir le petit bouton jaune en bas, c'est automatique.



Un détail certes, mais qui fait d'iOS le meilleur système d'exploitation mobile depuis 2007. En attendant la version finale d'iOS 17, n'hésitez pas à consulter nos astuces pour iOS 16.