Aperçu réaliste du futur smartphone pliant de OnePlus, le V Fold

Nouvelle rumeur qui affirme détenir le design général, à quelques détails près, du futur premier smartphone pliant de la marque OnePlus. Un OnePlus V Fold qui doit être officialisé et sortir avant l'automne.

OnePlus n'a pas fait les choses à moitié

Smartprix et le leaker @OnLeaks nous dévoilent un aperçu exclusif du futur OnePlus V Fold. Un smartphone pliant dont les caractéristiques sont encore inconnues, mais bel et bien annoncé par la marque pour le troisième trimestre 2023.



Les rumeurs les plus insistantes indiquaient un copié-collé de l'Oppo Find N2 mais force est de constater qu'il n'en est rien. Ici, on est plutôt sur un OnePlus 11 pliant. Les photons montrent un dos en cuir et un module caméra à triple objectifs fabriqué en collaboration avec la marque Hasselblad.



On peut également apercevoir la présence d'un zoom périscopique ainsi que d'un flash LED en haut à gauche sur la partie extérieure. Appareil photo principal de 50 mpx accompagné par un ultra-grand angle. Le bouton d'alimentation sur la tranche est doté d'un capteur biométrique pour le déverrouillage en toute sécurité du smartphone.

À première vue, les bordures semblent fines et l'écran occupent la quasi-totalité de l'espace lorsqu'il est grand ouvert. Une fois déplié, on retrouve un nouveau capteur caméra pour la partie selfie. Pour la partie son, le rendu confirme un système à triple haut-parleurs. Le mécanisme permettant de plier/déplier le smartphone est visiblement inspiré de celui présent sur le Galaxy Z Fold 4 de Samsung.

Smartprix précise qu'il pourrait y avoir d'autres finitions en supplément de celle en faux cuir. On parle d'u modèle en métal et d'un autre en verre. Idem pour le nom qui pourrait être légèrement différent lors de la présentation officielle de la marque.



Prévu pour le troisième trimestre (juillet-août-septembre) de l'année en cours, l'annonce ne devrait plus tarder. À noter que le premier smartphone pliant de OnePlus ne devrait pas être disponible à la vente en France. Seuls l'Inde, la Chine et les États-Unis semblent concernés.