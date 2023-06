iOS 17 : voici la liste des fonctionnalités que vous n'aurez pas à la sortie en septembre

Comme chaque année, Apple révèle une tonne de nouveautés dans sa mise à jour de la rentrée pour iOS, mais l'entreprise nous fait à chaque fois le coup : tout ne sera pas disponible en septembre. En effet, on estime qu'environ 80% des nouveautés annoncées à la WWDC 2023 seront accessibles dès iOS 17.0, les 20% des nouveautés restantes débarqueront dans les versions iOS 17.1, iOS 17.2, iOS 17.3...

Voici les nouveautés que vous n'aurez pas dès la rentrée avec iOS 17

Avec iOS 17, votre iPhone va profiter à la rentrée d'une tonne de nouvelles fonctionnalités, améliorations et changements dans les différentes applications d'Apple. Malheureusement, tout ce qui a été révélé à l'Apple Event d'ouverture de la WWDC 2023 ne sera pas immédiatement disponible dans la première version d'iOS 17 qui devrait être accessible au cours de la 2e ou la 3e semaine de septembre.



Sur son site web, Apple a trié aujourd'hui les fonctionnalités qui seront disponibles dès l'installation d'iOS 17 et celles qui arriveront un peu plus tard. Si l'entreprise a fait ce choix, c'est tout simplement parce que le développement ne se fait pas en un claquement de doigt, cela prend du temps et nécessite beaucoup d'investissement de la part des développeurs de l'Apple Park. De plus, vu comment Apple est strict sur la qualité et la fiabilité, autant dire que les développeurs doivent avoir une certaine pression !

Parmi les fonctionnalités qui ne seront pas présentes dès le lancement d'iOS 17, on retrouve :

AirDrop à distance (prévu d'ici la fin de l'année)

Avec iOS 17, vous pourrez profiter d'une nouvelle fonctionnalité pour AirDrop. Désormais, si vous vous éloignez d'une personne, mais que vous et votre destinataire êtes tous deux connectés à iCloud, vos échanges de contenu se poursuivront sans interruption. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vos fichiers continueront à être transférés en toute sécurité par Internet, garantissant ainsi une qualité optimale de transmission.

Avec iOS 17, vous allez pouvoir avoir votre propre "journal intime" dans une application dédiée. Vous pourrez noter les moments marquants de votre semaine, des anecdotes, des événements majeurs de votre vie... Il sera possible d'ajouter des photos, des enregistrements audio et même des musiques (probablement avec un lien direct vers le catalogue d'Apple Music).

Si vous possédez Apple Music, vous pourrez bientôt partager l'administration d'une playlist avec un autre abonné Apple Music, ce qui permettra à chacun d'ajouter les musiques qu'il adore et de supprimer ceux qu'il ne veut plus écouter. Vous pourrez mettre des emojis pendant l'écoute d'un morceau et vous verrez la personne qui a ajouté cette musique grâce à une petite icône avec son Memoji.

