Skullgirls passe en version 5.4 sur mobile avec le Backstage Pass

L'énorme mise à jour Parallel Realms 5.4 de Skullgirls Mobile est disponible dès à présent avec le Backstage Pass, un nouveau mode de survie et bien plus encore.



Hier soir, Skullgirls Mobile a accueilli la version "Parallel Realms" sur iOS et Android. Cette mise à jour se concentre sur le nouveau mode de survie, le Backstage Pass avec des récompenses gratuites, des avatars, des combattants mensuels, des cadeaux gratuits, et plus encore selon le site officiel. Il y a également eu des ajustements au niveau du combat et de la gestion économique, y compris des mises à jour du Paon et de la Roue de la Douleur.

La mise à jour "Parallel Realms" débarque sur Skullgirls

L'un des grands changements apportés par "Parallel Realms" est le mode de survie où il vous faut combattre dans trois zones avec un boss à la fin de chaque zone. Point intéressant, vos points de vie persistent dans les zones qui ont leurs propres modificateurs, ce qui renforce la difficulté.

Cependant, tout n'est pas si noir. Au fur et à mesure que vous remportez des combats, vous collectez de puissants artefacts. Ces artefacts confèrent d'énormes bonus à vos combattants lorsqu'ils traversent le royaume. À la fin de votre tentative, vous aurez peut-être accumulé des combinaisons d'artefacts vraiment imparables.

ROYAUMES PARALLÈLES - Teste les limites de ta collection dans ce nouveau mode survie!

PASSE COULISSES - Gagne des prix gratuits pour avoir rempli des objectifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels!

AVATARS - Profite de nouveaux avatars super cools et délirants avec la mise à jour de notre Chat!

COMBATTANTS MENSUELS - Collectionne 2 COMBATTANTS EXCLUSIFS chaque mois!

CADEAUX GRATUITS : n’oublie pas de te connecter après la mise à jour pour des cadeaux gratuits !



Vous l'aurez compris, le Backstage Pass de cette mise à jour est en fait un battle pass pour Skullgirls Mobile. Il existe une version gratuite et une version premium avec des récompenses. Il coûte 10 euros par mois, tout de même.

Skullgirls Mobile est disponible gratuitement sur iOS et Android dès maintenant. Il s'agit sans aucun doute du meilleur jeu de combat indépendant sur nos appareils préférés.

Télécharger le jeu gratuit Skullgirls: Fighting RPG