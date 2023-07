L'Apple Car aura un système audio impressionnant

Le travail autour de l'Apple Car avance bien dans les laboratoires secrets d'Apple, s'il est quasiment impossible d'avoir des informations à cause des employés qui respectent la culture du secret, on obtient des détails très intéressants dans les dépôts de brevet. Apple souhaite protéger ses avancées technologiques et pour cela... L'entreprise doit dévoiler beaucoup d'informations top secrètes, un régal pour ceux qui suivent attentivement le projet.

Un système audio impressionnant

Il faudra encore de nombreuses années avant qu'Apple ne dévoile officiellement sa première voiture électrique et connectée. Cependant, des informations très sérieuses commencent à émerger sur les technologies qui seront intégrées à ce véhicule révolutionnaire. Dans un récent dépôt de brevet, on apprend que les ingénieurs spécialisés dans l'audio chez Apple ont été appelés en renfort pour proposer un système audio très sophistiqué dans l'Apple Car.



Le brevet mentionne la présence de plusieurs haut-parleurs dans l'appui-tête du conducteur et probablement des passagers, Apple pourrait créer une expérience de type "Audio Spatial" comme on peut en avoir avec des AirPods dans les oreilles ou le casque AirPods Max. Le système décrit par Apple irait très loin puisqu'il serait capable de s'adapter aux mouvements de la tête et des oreilles de la personne qui posera sa tête.

Pour ceux qui préfèrent une expérience différente, Apple proposera des haut-parleurs dans les portes de la voiture, cela devrait permettre d'offrir une expérience audio immersive et de répartir du son spatial dans toute la voiture. Autant dire que les propriétaires de l'Apple Car vont pouvoir rentabiliser leur abonnement Apple Music et les nombreux titres en Lossless et Audio Spatial disponibles dans le catalogue !



Cette approche d'Apple n'est pas nouvelle, les constructeurs automobiles présentent déjà des haut-parleurs dans les portes depuis très longtemps. En réalité, ce procédé permet d'ajouter discrètement des haut-parleurs sans compromettre ou encombrer l'espace intérieur. De plus, les portes de la voiture peuvent servir de caisson d'enceinte naturel pour les haut-parleurs de basse fréquence. Cela permet d'améliorer la reproduction des basses, offrant ainsi un son plus riche et plus profond.

Autre information intéressante qui ressort de ce brevet, c'est qu'Apple devrait intégrer la fonctionnalité Handoff. Imaginons un propriétaire d'Apple Car qui se balade dans la rue avec des AirPods Pro dans les oreilles et une lecture en cours sur son iPhone, dès qu'il arrivera au volant de sa voiture, il pourra automatiquement transférer la musique qu'il était en train d'écouter vers son Apple Car afin de continuer l'écoute en conduisant.

Lorsqu'un utilisateur transporte son appareil électronique portable dans un véhicule, le véhicule peut recevoir du contenu audio de l'appareil électronique portable

Dernier point, Apple devrait optimiser l'équilibre sonore pour le conducteur et les passagers, d'un simple réglage depuis un écran (ou même depuis un iPhone) il sera possible de concentrer le volume de la musique pour le passager et la réduire pour le conducteur ou... inversement !



