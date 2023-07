Netflix fait évoluer le transfert de profil

Avant de mettre en place sa nouvelle politique pour limiter le partage de compte, Netflix a lancé une fonctionnalité qui permet de transférer son profil vers un nouveau compte. Une approche stratégique pour inciter les utilisateurs qui squattaient le compte d'un proche ou d'un collègue de travail à transférer leur profil vers leur propre compte. Aujourd'hui cette fonctionnalité évolue !

Le transfert de profil passe au niveau supérieur

En octobre, Netflix a lancé en France et dans de nombreux pays à travers le monde : le transfert de profil, une technique qui permet à un utilisateur de conserver ses recommandations, ses notes et sa liste liée à son profil vers un autre compte Netflix. Résultat, il est maintenant possible d'ouvrir son propre compte sans tout recommencer à zéro, le service de streaming savait que cela était particulièrement désagréable et pouvait décourager à poursuivre l'expérience Netflix.



Aujourd'hui, Netflix a annoncé déployer une évolution à propos du transfert de profil, les utilisateurs peuvent désormais envoyer leur profil vers un compte Netflix déjà existant, plus besoin de résilier et d'ouvrir un nouveau compte avec une nouvelle adresse mail !

Le déploiement de cette nouveauté débute dès aujourd'hui. Netflix explique que :

Vous serez averti par e-mail dès que le transfert de profil sera disponible sur votre compte.

Pour transférer un profil, allez dans l'option "Transfert de profil" lorsque vous survolez l'icône de votre profil dans le menu déroulant de la page d'accueil, puis suivez simplement les instructions.

Vous pouvez toujours désactiver le transfert de profil dans les paramètres de votre compte à tout moment.

À travers cette décision, Netflix précise qu'un profil doit pouvoir vous suivre partout, car la vie réserve parfois des surprises et des changements. L'objectif restera le même : vous assoir, vous détendre et retrouver votre "chez vous", autrement dit votre profil avec votre univers et tout ce que vous aimez.