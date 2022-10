Netflix déploie la fonctionnalité "Transfert de profils"

Comme beaucoup de personnes, vous avez peut-être découvert Netflix grâce à un proche qui vous a donné l'identifiant et le mot de passe de son compte. Quand vous vous êtes connecté pour la première fois, vous avez créé votre profil, puis vous avez commencé à regarder des séries et des films... Les années ont passé et vous avez accumulé un historique de visionnage avec des recommandations taillées sur mesure selon vos préférences. Le problème, c'est que si vous prenez aujourd'hui votre propre compte, vous perdrez toutes les données stockées, ce qui peut vous démotiver à prendre votre envol. Heureusement, c'est bientôt terminé !

Le déploiement du transfert des profils a commencé

Netflix a annoncé en début d'année deux axes stratégiques à venir : le lancement d'un abonnement moins cher avec de la publicité pour conquérir les abonnés au budget mensuel limité ainsi qu'une vigilance plus importante envers les personnes qui abusent du partage de compte. Avant d’engager la deuxième phase de son projet, le service de streaming commence le déploiement du transfert des profils, une nouvelle fonctionnalité censée inciter les utilisateurs à passer à leur propre compte et d'arrêter de profiter du compte d'un ami ou d'un membre de leur famille !



Cette nuit, Netflix a révélé à Variety que les clients pourront de manière imminente changer de compte sans perdre leurs recommandations, leur historique de visionnage, leur liste de favoris ou leur progression dans les jeux.

Le porte-parole a déclaré que Netflix avait conscience de la nécessité de lancer cette nouveauté qui était très attendue par les abonnés du service de streaming. La vie est remplie de rebondissements et de situations imprévues, un utilisateur peut avoir besoin de transférer son profil vers un autre compte suite à une séparation ou même un déménagement, on pense ici au jeune de 20 ans qui quitte le domicile de ses parents pour aménager dans son propre logement.



Pour lutter contre le partage de mots de passe, Netflix a créé l'outil de transfert de profil en mars pour un test dans trois pays : le Chili, le Costa Rica et le Pérou. Dans le cadre de cet essai, Netflix permettait aux abonnés de transférer des profils d'utilisateurs vers un nouveau compte ou vers un compte existant avec des profils déjà ouverts.



Netflix a garanti que la fonctionnalité "Transfert du profil" est en cours de déploiement dans le monde entier depuis minuit, vous serez immédiatement averti par un mail dès que la fonction est disponible sur votre compte Netflix. Le service de streaming vous expliquera en détail comment se déroule le transfert de compte, vous passerez évidemment par une procédure sécurisée pour s'assurer qu'il s'agit bien de votre profil.