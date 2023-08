Rumeur : l’iPhone SE 4 aura de l’USB-C, du Face ID et un bouton « Action »

Si nous sommes nombreux à attendre les iPhone 15 Pro qui seront annoncés dans 1 mois pile, beaucoup de personnes attendent aussi l’iPhone SE 4, un futur iPhone qui aura un design plus moderne et surtout un prix bien plus accessible ! Une nouvelle indiscrétion vient de mentionner quelques caractéristiques qui seront présentes sur la prochaine génération de l’iPhone SE !

L’iPhone SE 4 va être très intéressant

La rumeur enfle autour du futur iPhone SE 4, le réputé leaker Unknownz21 a jeté un pavé dans la mare en dévoilant certains détails de ce qui pourrait être le prochain iPhone low-cost d’Apple. Selon ces informations, le design de ce nouvel iPhone SE serait basé sur celui de l’iPhone 14, une bonne chose, car le design de l’iPhone SE actuel est critiqué en permanence pour son ancien design qui n’est plus au goût du jour. Si cette nouvelle n’a rien de surprenant, la véritable avancée se trouve dans les spécifications techniques.



Pour la première fois, Apple délaisserait le port Lightning, présent depuis l’iPhone 5, au profit de l’USB-C sur son modèle SE. C’est une transition importante, étant donné que tous les iPhones SE précédents étaient équipés du port Lightning. Cette transition est sans aucun doute liée aux diverses mesures prises à travers le monde pour obtenir une connectique unique sur tous les smartphones. On le veut en Europe, en Inde et même en Arabie Saoudite où une récente loi va bientôt imposer à Apple l’USB-C.

L’iPhone SE 4 pourrait ressembler à un iPhone 14

Autre nouveauté majeure : le Face ID. Unknownz21 avance que le nouveau modèle embarquera le système de reconnaissance faciale d’Apple. Cela pourrait signifier la disparition du bouton d’accueil et donc du Touch ID, car celui-ci ne peut pas exister (à l’heure actuelle) sans bouton d’accueil, étant donné qu’Apple n’a pas encore réussi à proposer un Face ID (fiable) sous l’écran.



Avant dernière révélation : l’iPhone SE 4 pourrait être équipé d’un bouton « Action », ce serait exactement le même que celui des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max qui seront dévoilés dans 1 mois. Concrètement, apporter cette avancée à l’iPhone SE 4 ne fera pas « envoler » le coût de fabrication de l’iPhone low-cost. Apple l’intègrerait donc pour apporter un argument supplémentaire à l’iPhone SE 4. Pour rappel, le bouton « Action » permettrait en 1 appui d’allumer la lampe torche, de prendre une photo, d’exécuter un raccourci spécifique… La configuration aura lieu dans les réglages de l’iPhone !



En ce qui concerne la photographie, l’iPhone SE conserverait une configuration de caméra arrière unique, à l’image de son prédécesseur. Aucune information supplémentaire n’a été partagée sur les spécifications exactes de cet appareil photo.



Rappelons quand même que si Unknownz21 est un source fiable, ces informations demeurent des rumeurs tant qu’Apple n’a pas confirmé officiellement.