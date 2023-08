Les puces 'A19' et 'M5' découvertes sur un serveur d'Apple

La puce A17 et la puce M3 ne sont pas encore sortis qu'on parle déjà de deux versions ultérieures. En effet, des références à ce que l'on pense être les puces Apple "A19" et "M5" ont été découvertes dans le code officiel du constructeur américain. Elles sont censées sortir en 2025, au plus tôt.

La puce A19 de l'iPhone 17 Pro

Ces identifiants, trouvés par l'utilisateur @_orangera1n sur Twitter, indiquent l'existence d'un grand nombre de puces Apple non commercialisées. Suivant les tendances habituelles de l'entreprise, ces découvertes correspondraient aux puces "A19" de l'iPhone 17 Pro, ainsi qu'aux processeurs "M5 Pro", "M5 Max" et "M5 Ultra" des Mac à venir. Tout cela n'a rien de surprenant au final, Apple travaillant plusieurs années en amont de la sortie des appareils.

La technique utilisée pour trouver ces références se base sur le serveur de signature Tatsu (TSS) d'Apple vérifie les fichiers de microprogrammes en émettant des certificats uniques appelés APTickets, qui contiennent des détails spécifiques, sans journaux (logs) de tiers. Afin d'identifier les ApChipIDs inédits, des requêtes TSS ont été effectuées pour tous les identifiants possibles. Ceux qui n'ont pas renvoyé d'identifiant invalide semblent indiquer une puce à venir mais non officialisée.

It appears that apple has started work on the A19 and M5 Pro/Max/Ultra SOCs

Also I wonder what 0x6033/0x6034 are pic.twitter.com/C8f5vcrlFv — Ellie 🔥🌸 #DownWithRose #MollySupport #MizuSuprt (@_orangera1n) August 20, 2023



Parmi les identifiants ApChipID découverts, l'identifiant 0x8130 correspondrait au processeur A19, tandis que les identifiants 0x6050, 0x6051 et 0x6052 représenteraient respectivement le M5 Pro, le M5 Max et le M5 Ultra. Cette déduction est basée sur la séquence logique et les schémas des puces précédemment commercialisées.



En supposant qu'Apple continue de sortir de nouveaux modèles d'iPhone chaque année, l'A19 pourrait faire ses débuts dans les modèles iPhone 17 Pro de 2025. Pour l'instant, la première puce 3nm d'Apple, la fameuse A17 Bionic, devrait être annoncée dans quelques semaines pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Ultra. Elle présentera d'importantes améliorations en termes de performances et d'efficacité par rapport à toutes les puces Apple de ces dernières années basées sur le processus 5nm de TSMC. Le cycle dure actuellement trois ans du côté de la firme de Cupertino, un peu comme pour le design de ses iPhone.