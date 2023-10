Nintendo arrêtera les services en ligne 3DS et Wii U début avril 2024

Nintendo a annoncé la fermeture des services en ligne pour ses consoles 3DS et Wii U au "début du mois d'avril 2024". Cela concerne les fonctionnalités multijoueurs, le jeu coopératif en ligne, les classements sur internet et la distribution de données. Nintendo Badge Arcade, qui permettait aux utilisateurs de décorer le menu d'accueil de leur Nintendo 3DS, sera également arrêté. Bien que la date précise ne soit pas encore arrêtée, Nintendo a indiqué que les services pourraient prendre fin "plus tôt que prévu".

Il sera toujours possible de retélécharger des jeux et d'obtenir des correctifs "dans un avenir prévisible"

Malgré la fin de la plupart des jeux en ligne, Nintendo maintiendra son service de stockage dans le nuage Pokémon, bien qu'il soit probable qu'il prenne fin à l'avenir. Les joueurs auront toujours la possibilité de retélécharger les jeux achetés précédemment et de recevoir des correctifs de sécurité.

De plus, alors que les fonctions SpotPass soient supprimées, les connexions StreetPass au sein de l'écosystème 3DS continueront de fonctionner si les joueurs peuvent trouver d'autres personnes possédant le même appareil. Par exemple, StreetPass peut toujours être utilisé dans StreetPass Mii Plaza, une fonction préinstallée sur les consoles de la famille Nintendo 3DS, bien que les fonctions nécessitant une communication en ligne, comme la réception de nouveaux panneaux dans Puzzle Swap, cesseront.



La Wii U, sortie en 2012 et abandonnée en 2017, a connu un succès limité, tandis que la 3DS, lancée en 2010 et abandonnée en 2020, a joui d'une plus grande popularité auprès des jeunes joueurs. Le Nintendo Network, créé en 2012, a fourni des services en ligne pour les deux consoles jusqu'à sa fermeture prochaine. La Switch, quant à elle, sera certainement renouvelée l'an prochain avec notamment le ray-tracing.