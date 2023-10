Il n'est plus possible de downgrade d'iOS 17 à iOS 16

Tutoriels et Astuces

Apple cesse régulièrement de signer les anciennes versions d'iOS afin d'empêcher les utilisateurs de rétrograder vers des versions antérieures du logiciel, notamment dans le but de s'assurer que le plus grand nombre de failles possibles reste bouchées. Mais ce n'est pas la seule raison, Apple le fait aussi pour mettre des bâtons dans les roues du jailbreak, ainsi que pour afficher des taux d'adoption forts, bien meilleurs que sur Android par exemple. Concernant le jailbreak, rappelons que seul iPadOS 17 a été déverrouillé sur certains "vieux" iPad, iOS 17 n'étant toujours pas éligible, faute de faille exploitable. La prochaine version d'iOS sera 17.1, actuellement en bêta. La mise à jour devrait être publiée dans le courant du mois de l'iPhone XS à l'iPhone 15.

Concrètement, depuis cette nuit, il n'est plus possible de rétrograder un iPhone d'iOS 17 vers iOS 16 car aucun firmware iOS 16.X n'est reconnu par les serveurs de la pomme. Si vous tentez de restaurer un iPhone avec une version comme iOS 16.7, vous serez bloqué. Notre tutoriel pour downgrader d'iOS 17 vers iOS 16 est donc caduc.

Suite à la sortie d' iOS 17.0.3 hier soir, Apple a cessé de signer plusieurs firmwares dont iOS 16.6.1, iOS 17 et iOS 17.0.1, empêchant ainsi les utilisateurs d'iPhone de rétrograder vers l'une ou l'autre de ces versions logicielles. Apple continue de signer iOS 17.0.2 pour le moment, mais bloque donc tout retour en-deçà.

