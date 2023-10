iOS 17.1 bêta 2 corrige le bug de recherche de messages sur iPhone 15

Un bug impactant les capacités de recherche dans l'application Messages d'Apple qui affectait certains utilisateurs d'iPhone 15 semble avoir été corrigé dans la deuxième bêta d'iOS 17.1 publiée cette semaine. Une bonne nouvelle qui n'avait pas été réglé depuis le lancement d'iOS 17.

Un nouveau bug en moins

Une partie des clients ayant acheté l'iPhone 15 ou l'iPhone 15 Pro (ou les dévirés "Plus" et "Max) ne trouvait plus leurs anciens messages en passant par le champ de recherche de l'application éponyme. Ils avaient tous en commun d'avoir transféré le contenu de leur ancien iPhone vers le nouveau. Depuis près d'un mois, ils se plaignent sur X et Reddit.

Le bogue est présent sur iOS 17 jusqu'à iOS 17.0.3, mais les utilisateurs concernés ont déclaré qu'il avait été corrigé dans la deuxième version bêta d'iOS 17.1. Tous n'ont pas eu la chance que cela refonctionne tout seul, quelques utilisateurs ont du ouvrir l'application Réglages, puis aller dans Messages > Siri & Recherche pour désactiver tous les réglages affichés, redémarrer l'iPhone et réactiver ces réglages pour que le problème soit résolu.



La version finale d'iOS 17.1 devrait être publiée à la fin du mois d'octobre. Si vous ne voulez pas passer en mode bêta (il faut être développeur ou inscrit en tant que testeur public), alors vous allez devoir patienter encore quelques semaines. Il semble que ce soit simplement un problème d'indexation des anciens messages dans le composant Spotlight.



Rappelons que la dernière mise à jour date d'hier, iOS 17.0.3, et qu'elle corrige le problème de surchauffe des iPhone 15 Pro.