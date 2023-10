Le OnePlus Open pliable est très fin et presque abordable

Le OnePlus Open est le premier appareil pliable de la société, une version qui prend les meilleures idées du Galaxy Z Fold 5 et du Oppo Find N2. Complet, performant et plutôt fin, il a tout pour plaire avec son énorme appareil photo. Le tout pour 1 849 € en France.

Le nouveau OnePlus Open

Après les nombreuses rumeurs, le OnePlus Open est officiel. Comme annoncé, il répond à la plupart des promesses du constructeur chinois avec un appareil pliable qui marque moins la pliure que ses concurrents.



Le OnePlus Open est équipé de deux écrans AMOLED 2K d'une fréquence de 120 Hz, compatible HDR et Dolby Vision. L'écran intérieur se replie pour atteindre une taille de 7,82 pouces d'un coin à l'autre et présente un ratio de 20:9, similaire à celui du Galaxy Z Fold 5. L'écran extérieur, quant à lui, mesure environ la moitié de cette largeur, soit 6,31 pouces d'un coin à l'autre. C'est mieux que le coréen.

D'après OnePlus, la vitre extérieure est 20 % plus résistante aux chocs que le verre Gorilla Glass Victus que l'on trouve sur l'iPhone 15, grâce à un processus impliquant des cristaux de céramique purifiés. L'écran interne à trois couches est quant à lui protégé par un verre ultrafin, une couche de TPU et une protection d'écran antireflet.



Mais surtout, bien qu'il s'agisse du premier appareil pliable de OnePlus, l'entreprise utilise une version modifiée de la charnière de l'Oppo Find N2 qui a été réduite à 69 pièces. L'Open dispose également d'un écran extérieur plus large, ce qui rend la saisie beaucoup plus agréable, sans ajout d'une tonne d'encombrement. Le OnePlus Open est également très élégant, avec une épaisseur de seulement 11,7 mm. Il est même plus fin que le Pixel Fold (12,1 mm). Ses dimensions en mode plié sont 153,4 x 73,3 x 11,7 mm, alors qu'elles sont de 153,4 x 143,1 x 5,8 mm une fois ouvert.

Pour les performances, le OnePlus Open est doté d'un Snapdragon 8 Gen 2 avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage interne. Une batterie de 4 805 mAh propulse l'ensemble, avec charge SUPERVOOC ultra rapide.



Le joyau de la couronne du OnePlus Open reste cependant l'appareil photo. Le capteur principal est une pièce signée Sony de 48 MP - LYTIA-T808 - accompagnée d'un téléobjectif périscopique de 64 MP et d'un objectif ultra-large de 48 MP avec autofocus. La caméra selfie interne est de 20 mégapixels, tandis que la caméra frontale extérieure est de 32 mégapixels.

Le nouveau capteur intègre la technologie "Pixel Stacked", censée améliorer les détails des photos avec un minimum d'inconvénients en empilant les pixels sur deux couches.



Pour le reste de la partie technique, citons le support du Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3, la 5G, le NFC, un port USB-C 3.1, le son Dolby Atmos, un capteur d’empreintes sur la tranche et le support de deux cartes SIM physiques.



L'Open tourne sous Android 13 avec la surcouche OxygenOS 13.2.

Date et prix

Le OnePlus Open est disponible en précommande à partir d'aujourd'hui en France, aux États-Unis et au Canada, entre autres. Comptez 1 849 € (ou 1 699 $ aux USA) dans les coloris Emerald Dusk et Voyager Black.



D'après les premiers tests, le OnePlus Open est un coup de maître avec une très belle finition et une ergonomie logicielle bien pensée, très orientée multitâche. Une chose à dire, à quand la réponse d'Apple avec un iPhone Fold ? Le premier produit pliable de la firme devrait cependant être l'iPad Fold l'an prochain.