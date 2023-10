Retour au LCD pour l'iPad Pro 2024 d'après DigiTimes

L'iPad Pro 12,9 pouces de prochaine génération d'Apple ne passerait pas à l'OLED. Pire, au lieu de rester sur un rétro-éclairage miniLED, la tablette reviendrai à un écran LCD standard selon une nouvelle rumeur plus que douteuse.



Il a été largement rapporté que les prochains modèles d'iPad Pro seront les premières tablettes Apple à présenter un écran OLED supérieur. Mais le dernier rapport de DigiTimes n'y croit pas, mais alors pas du tout.

Une régression peu probable

Le média taïwanais, qui a souvent de bonnes informations récupérées au niveau de la chaine d'approvisionnent, affirme désormais qu'Apple reviendra en fait à un rétroéclairage LCD pour son prochain modèle d'iPad Pro de 12,9 pouces, le mettant au même niveau que le modèle existant de 11 pouces. L'iPad Air 6 est également proposé arriver dans une variante plus grande de 12,9 pouces. Ce ne serait pas surprenant qu'il soit équipé d'un LCD, contrairement à l'iPad Pro.

L'actuel iPad Pro 12,9 pouces est doté d'un écran miniLED qu'Apple appelle "Liquid Retina XDR display", tandis que la variante 11 pouces utilise un écran LCD plus classique, le "Liquid Retina Display". Cela fait deux générations que l'iPad Pro est équipé du miniLED, on voit mal comment Apple pourrait justifier un retour arrière.



Le rapport affirme que le coût de production élevé de l'utilisation des rétroéclairages mini-LED dans l'iPad Pro 12,9 pouces a été un "obstacle à une adoption plus large par l'industrie" et que le retour d'Apple à la technologie de rétroéclairage conventionnelle "pourrait être motivé par l'accent mis par l'entreprise sur l'évolutivité et la pénétration du marché". Bien que cela pourrait se traduire par une baisse importante du prix pour le client, cette information vient percuter les rumeurs et fuites les plus insistantes sur le sujet.



De plus, DigiTimes semble se mélanger les pinceaux. Le média a évoqué ces dernières heures "un prochain iPad Air de 12,9 pouces" qui pourrait être doté d'un rétroéclairage LCD, avant de modifier l'article en question pour supprimer la dimension et ne parler que d'un "nouvel iPad Air".



Abstraction des incohérences de notre confrère, une régression sur la technologie d'affichage de l'iPad Pro parait peu probable, voire impossible. Le mini-LED a apporté un agrément supérieur grâce à une luminosité plus forte, un contraste plus grand et des couleurs plus précises. La prochaine étape ne peut être que l'OLED, puis le microLED.