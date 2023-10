Les quatre fonctions phares qu'Apple a retiré de l'iPhone

Apple a beau proposé le meilleur iPhone de tous les temps à chaque rentrée scolaire avec des nouveautés et améliorations souvent attendues, l'entreprise américaine a parfois été critiquée pour avoir retiré des fonctionnalités importantes. Voici un rappel des quatre fonctions phares qui ont disparu au fil du temps, à l'heure de la gamme iPhone 15.

Touch ID

Touch ID est une fonction de reconnaissance d'empreintes digitales qui a été introduite pour la première fois sur l'iPhone 5s en 2013. Bien qu'on trouve encore ce capteur sur l'iPhone SE, sur les MacBook et certains iPad (Air, mini et standard), il a été remplacé par Face ID sur les iPhones phares, à partir de l'iPhone X en 2017. Face ID est excellent, mais Touch ID était quasiment parfait, notamment lorsque l'on n'a pas le téléphone en face de son visage. Le retour de Touch ID est demandé par de nombreux clients depuis six ans, espérons qu'Apple l'ajoute à l'iPhone 16, sous l'écran. La firme a publié plusieurs brevets en ce sens.

3D Touch

3D Touch est une technologie haptique qui permettait aux utilisateurs de prévisualiser du contenu et d'accéder à des raccourcis en exerçant une pression plus importante sur l'écran. L'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus ont été les premiers à y avoir droit. Elle a ensuite été remplacée par Haptic Touch sur l'iPhone XR, l'iPhone XS le conservant. L'année suivante, Apple a terminé le travail avec l'iPhone 11, 3D Touch ayant été mis complètement au placard. Avec iOS 17, il est possible de modifier Haptic Touch pour avoir un semblant de 3D Touch.

Prise casque

La suppression de la prise casque en 2016 avec l'iPhone 7 a été l'une des décisions les plus controversées de l'histoire d'Apple. Avant cela, chaque iPhone avait été équipé d'une prise jack 3.5mm, ce qui facilitait l'utilisation d'un casque ou d'écouteurs filaires.

Depuis, la firme pousse ses AirPods, excellents au demeurant. Seul problème, l'option Lossless (audio sans perte) d'Apple Music n'est pas compatible avec les écouteurs Bluetooth. C'est tout de même cocasse...



La solution est de passer par un adaptateur Lightning vers Jack ou USB-C vers Jack depuis l'iPhone 15.

Bouton d'accueil

Le dernier, certainement le moins regretté, n'est autre que le bouton d'accueil. Introduit pour la première fois sur l'iPhone original en 2007, le bouton "Home" est rapidement devenu un symbole. Il a été remplacé par un indicateur d'accueil sur l'iPhone X en 2017, lorsqu'Apple a étendu l'écran sur toute la surface avant et remplacé Touch ID par Face ID (avec la fameuse encoche). Si la navigation par gestes est excellente sur iOS, certains clients regrettent le bouton physique. En faites-vous partie ?

Si vous voyez d'autres fonctionnalités supprimées qui manquent au quotidien, rendez-vous dans la section "commentaires" !

