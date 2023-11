Non, la série Monarch Legacy of Monsters n'a pas été filmée pour le Vision Pro

Parmi les futurs contenus Apple TV+ qui vont débarquer, on retrouve la série à très gros budget Godzilla et Titans "Monarch: Legacy of Monster", un programme inédit de science-fiction basé sur la franchise de film Monsterverse de Legendary. Pour la première fois, Apple dévoile la bande-annonce spectaculaire de cette nouvelle série.

Une fausse rumeur infirmée

Il y a quelques mois, lors de la WWDC 23, Apple a dévoilé son casque Vision Pro qui devrait changer la façon dont nous travaillons, mais aussi dont nous nous divertissons. Outre les jeux vidéo, la firme américaine cible le visionnage de films et de séries.

Dans la foulée, Sigmund Judge de Screentimes.net expliquait que des sources lui avaient dit que la série Godzilla était spécialement prévue sur le Vision Pro.

Monarch: Legacy of Monsters coming to Apple Vision Pro.



Based on conversations this week with people familiar with its production, I can confirm that the upcoming @Monsterverse series has been shooting in Apple’s Spatial Video format, unveiled earlier this week during Apple’s… pic.twitter.com/xfP18rvgSz — Sigmund Judge (@sigjudge) June 11, 2023

Mais alors que la nouvelle série doit être lancée sur Apple TV+ ce vendredi, les producteurs ont rétorqué qu'elle n'avait pas été tournée pour l'Apple Vision Pro.

Did #Monarch: Legacy of Monsters shoot with the Apple Vision Pro in mind?



We asked Showrunners & Executive Producers Chris Black & Matt Fraction to settle the rumour once and for all.



Full interview Wednesday.



Watch and listen on #TheMoviePodcast



➡️ https://t.co/1gyBzzFTaW pic.twitter.com/43SlrjR2Gi — The Movie Podcast (@TheMoviePodcast) November 13, 2023

Chris Black, l'un des showrunners et producteurs exécutifs de Monarch : Legacy of Monsters, a mis fin à cette rumeur en s'adressant à The Movie Podcast, lorsque ce dernier lui a carrément demandé si c'était vrai ou non.

Nous avons entendu dire que vous aviez eu l'occasion de tourner ce film pour le nouveau Apple Vision Pro, et quelle a été l'expérience de faire un spectacle dans cet objectif ?

La réponse de Matt Fraction est sans ambiguïté :

La série a été tournée en vidéo numérique haute définition 4K et n'a pas été conçue pour être visionnée en 3D ou convertie en 3D.



Fait intéressant du podcast, une partie de la série a été filmée au Canada, près de Cache Creek, dans la région de Thompson-Nicola, en Colombie-Britannique. C'est là qu'a été tourné Jurassic World Dominion.



Les deux premiers épisodes de Monarch : Legacy of Monsters seront diffusés dès ce vendredi, avec de nouveaux épisodes chaque semaine.



Pour mémoire, voici la présentation officielle de la série :

Après la bataille tonitruante entre Godzilla et les Titans qui a nivelé San Francisco, et la révélation choquante que les monstres sont réels, "Monarch: Legacy of Monsters" suit deux frères et sœurs qui suivent les traces de leur père pour découvrir le lien de leur famille avec l'organisation secrète connue sous le nom de Monarch.



Les indices les conduisent dans le monde des monstres et finalement dans le trou du lapin jusqu'à l'officier d'armée Lee Shaw (joué par Kurt Russell et Wyatt Russell), qui se déroule dans les années 1950 et un demi-siècle plus tard où Monarch est menacé par ce que Shaw sait.



La saga dramatique - qui s'étend sur trois générations - révèle des secrets enfouis et les façons dont les événements épiques et bouleversants peuvent se répercuter dans nos vies.

Pour finir, (re)découvrez le trailer officiel :