Les consortiums CCC et FiRa s'unissent pour améliorer Car Key d'Apple

La collaboration entre les entités responsables de la technologie des clés de voiture numériques et des normes à bande ultra-large (UWB) va catalyser les futures améliorations de la fonction CarKey d'Apple, les clés de voiture numériques.

Une association pour améliorer la relation téléphone / voiture

Le Car Connectivity Consortium (CCC) et le FiRa Consortium, qui comptent tous deux l'entreprise américaine comme membre, s'unissent pour poursuivre le développement des fonctionnalités de clé de voiture numérique. Ce partenariat devrait conduire à des améliorations significatives dans la manière dont les véhicules interagissent avec les appareils mobiles tels que les iPhones, qui permettent actuellement aux utilisateurs de déverrouiller et de démarrer certains modèles BMW, Kia, Hyundai et autre Mercedes grâce à la technologie NFC.

Apple était la première entreprise majeure à intégrer la spécification de la clé numérique du CCC dans l'industrie technologique. En travaillant ensemble, les consortiums CCC et FiRa visent à affiner et à maintenir les spécifications UWB qui sous-tendent les normes de clé numérique, lesquelles sont à la base de la fonction Car Keys sur la gamme d'appareils d'Apple. L'ingénieur d'Apple, Jinjing Jiang, a été chargé de diriger cet effort de collaboration.



Ce partenariat stratégique devrait favoriser l'adoption de la technologie UWB dans le secteur automobile, en tirant parti de sa capacité à déterminer la proximité d'un utilisateur par rapport à son véhicule. Cette fonctionnalité est cruciale car elle permet à un smartphone ou à un dispositif portable d'autoriser l'accès au véhicule ou de lancer le démarrage du moteur lorsqu'il se trouve dans le rayon d'action nécessaire. La mise en œuvre de l'hyper géolocalisation par Apple va au-delà des véhicules, puisqu'il s'agit d'une technologie essentielle pour l'iPhone, l'Apple Watch et l'AirTag, qui permet une localisation précise pour retrouver ses objets. La puce U1 a été remplacée par la puce U2 dans l'iPhone 15.



Cette convergence des talents est soutenu par les poids lourds de l'industrie automobile et technologique. Le CCC compte parmi ses membres des constructeurs automobiles de premier plan tels que Ford, BMW (Mini), GM, Honda, Volkswagen (Seat, Skoda, Audi, Porsche, Lamborghini) et Mercedes-Benz. Parallèlement, le consortium FiRa compte des membres issus de la sphère technologique, notamment des géants comme Apple, Google, Qualcomm, Cisco, Samsung et NXP. Les nouveautés connectées vont pleuvoir d'ici la fin de la décennie.