Google prévoit de supprimer 30 000 postes qui seront remplacés par l’IA

Depuis le début de l’année, l’intelligence artificielle a révolutionné de nombreux secteurs professionnels, si dans l’ensemble elle est bénéfique, elle génère aussi des licenciements. Un récent rapport de The Information indique que Google se prépare à remplacer 30 000 salariés par des intelligences artificielles qui pourront travailler 24h/24, qui n’auront pas besoin de congés payé et qui ne coûteront presque rien !

Google a trouvé comment remplacer ses salariés par des IA

Un récent rapport a annoncé que Google a l’intention de licencier environ 30 000 employés, une décision dictée par les avancées rapides et spectaculaires dans le domaine de l’intelligence artificielle. Cette décision à venir soulève des questions cruciales sur le rôle de l’IA dans le monde du travail et ses implications sur l’emploi humain.



La décision de Google de se séparer d’une partie significative de son personnel marque un tournant dans l’histoire de l’entreprise. Ces licenciements devraient affecter principalement le secteur de la vente de publicités, qui a longtemps été un pilier de l’entreprise. La raison invoquée pour cette réduction massive de postes est l’automatisation accrue et l’efficacité apportée par l’IA, rendant de nombreux rôles traditionnels obsolètes.

L’automatisation par l’IA est au cœur de cette restructuration. Les algorithmes avancés et les systèmes d’intelligence artificielle sont désormais capables de gérer des tâches qui étaient auparavant réservé aux employés humains, en particulier dans la gestion et la vente de publicités. Cette transition vers une main-d’œuvre plus automatisée met en avant des inquiétudes quant à l’avenir de l’emploi dans des secteurs de plus en plus dominés par l’intelligence artificielle comme Bard ou ChatGPT.



En réponse à ces licenciements, Google affirme s’efforcer de réaffecter les employés touchés vers d’autres services, notamment le service client. Bien que cette démarche montre une certaine responsabilité sociale, elle soulève la question de savoir si ces réaffectations seront suffisantes pour compenser la perte massive d’emplois.



Cette restructuration chez Google trouve son origine dans le lancement et le développement de la plateforme publicitaire Performance Max en 2021. Cette plateforme, fortement axée sur l’utilisation de l’IA pour optimiser les campagnes publicitaires, symbolise la transition de Google vers une approche plus technologique et automatisée de ses opérations.



L’annonce de Google met en avant l’équilibre entre les avancées technologiques et leurs impacts sociaux. Alors que l’automatisation par l’IA promet une efficacité et une productivité accrues, elle pose également le défi de trouver des solutions durables pour ceux dont les emplois sont menacés par l’intelligence artificielle.