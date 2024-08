Sideloading : Apple voudrait conserver commission et validation !

Après l'autorisation des paiements tiers aux États-Unis, Apple s'apprête à, pour la première fois de son histoire, assouplir sa politique de distribution des applications. Afin de se conformer à la loi sur les marchés numériques (DMA) en Europe, dont la date limite est fixée au 6 mars prochain, la firme de Cupertino doit autoriser le téléchargement latéral d'applications iPhone, comprenez hors App Store, dans le but de réduire son contrôle monopolistique sur l'iPhone. Le fameux sideloading comme disent les américains.



: Nous avions raison, Apple s'ouvre au sideloading en Europe avec une taxe.

Apple veut le contrôle

Si certains s'en frottent déjà les mains, ils pourraient vite déchanter. Le Wall Street Journal pense connaître les plans d'Apple. Bien que les applications soient pour la première fois disponibles en dehors de l'App Store, notre confrère affirme que Tim Cook entend bien facturer des frais et de mener des processus d'examen des applications.

La commission

Il n'est pas précisé s'il s'agira d'une commission basée sur le chiffre d'affaires, comme c'est le cas pour les achats "in-app".



Cela ne surprendra finalement pas les spécialiste de la pomme. Le dernier exemple en date étant l'ouverture (forcée) aux systèmes de paiement tiers aux États-Unis, Apple demande actuellement aux développeurs de payer une commission de 27 %, alors que de nombreux développeurs pensaient initialement pouvoir échapper à la commission de 30 % d'Apple en n'utilisant pas l'achat In-App. Alors que la firme ne "voit" pas passer les paiements, elle a expliqué faire des examens réguliers pour estimer le CA généré et exiger sa part.



Epic Games n'a pas attendu 24 heures pour relancer la bataille juridique qualifiant l'évolution de "mauvaise foi" de la part d'Apple.

La validation

Du côté de la validation des applications, c'est tout aussi flou. Comment Apple compte évaluer les applications qui ne sont pas distribuées par l'App Store ? Si le rapport est exact, ce point paraît encore plus problématique pour les sociétés s'apprêtant à passer outre l'App Store. L'UE devrait également y voir un nouveau comportement anticoncurrentiel, loin de l'objectif de la DMA.

Comment l'Europe va-t-elle réagir ?

D'un point de vue technique, Apple peut faire presque tout ce qu'elle veut, mais il reste à voir si les changements seront acceptables pour les législateurs. On imagine que ses lobbyistes ont déjà déminé le terrain...



Quand on y regarde de plus près, la loi sur les marchés numériques est quelque peu vague quant à la manière dont les entreprises dites "gardiennes" doivent se mettre en conformité. Il est probable qu'après la date limite du mois de mars, la Commission européenne suivra attentivement la mise en conformité.



Apple devrait faire une annonce officielle concernant le sideloading d'ici la sortie d'iOS 17.4. Cette option pourrait d'ailleurs se limiter à l'Europe, dans un premier temps.