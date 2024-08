L'app Photoscope veut nettoyer votre librairie sur iPhone et Vision Pro

Après les logiciels Kaleidoscope et Versions pour Mac, le studio Leitmotif propose un tout nouveau service de gestion de photos. Nommée sobrement Photoscope, l'application est fraichement disponible sur iPhone et Apple Vision Pro . L'objectif est d'aider les utilisateurs à nettoyer une médiathèque et à redécouvrir leurs meilleurs clichés. Et le meilleur dans tout ca, c'est que Photocopie est entièrement gratuite, sans achat in-app ni abonnement.

Découvrez l'application Photoscope

Vous êtes intéressé ? Voilà ce que propose Photoscope après installation :

Faire remonter à la surface vos souvenirs et rafales de photos dans une interface familière;

Trouver la meilleure photo d'une série;

Partager ou mettre en favori cette sélection;

Supprimer toutes les photos non sélectionnées.

Vous prenez plusieurs photos de cette scène, en espérant avoir l'UNIQUE. Trouver le meilleur choix d'une série ou d'une rafale et nettoyer sa bibliothèque.



Nous nous retrouvons avec des centaines, voire des milliers de photos presque identiques, alors qu'un petit sous-ensemble de ces photos serait tellement mieux. C'est mieux pour vous et pour la taille de votre photothèque.

Fait notable, l'application débarque sur iPhone et Apple Vision Pro en même temps. Le studio explique :

Cela fait longtemps que nous avons besoin d'un produit comme Photoscope. Cet hiver, nous avons eu l'occasion de créer notre première application native pour Apple Vision Pro tout en répondant à notre besoin. Nous n'avons donc pas pu résister.

Si tout est gratuit pour le moment, Leitmotif inclura de nouvelles fonctionnalités qui pourront être monétisées. La base restera telle quelle, et vos données restent en local.



En outre, la prise en charge de l'iPad et du Mac est la prochaine étape. En attendant, la version visionOS est très belle et surtout très pratique pour trier ses photos avec des gestes simples et intuitifs.



PS : N'oubliez pas d'aller voir l'application Kaleidoscope qui vous aide à comparer les fichiers sur Mac.

Télécharger l'app gratuite Photoscope - Storage Cleaner