L'App Store du Vision Pro s'affiche enfin sur le Web !

Cette nuit, Apple a activé une option qui rend l'App Store de VisionOS disponible sur le web, offrant ainsi aux utilisateurs et futurs propriétaires de Vision Pro un moyen de voir quelles applications sont disponibles pour l'appareil. Si, contrairement à nous, vous n’avez pas le casque de réalité mixte, il vous était jusqu’à présent impossible de découvrir les apps disponibles, sauf à connaître l’identifiant exact.

Découvrez l'App Store de visionOS

Comme vous pouvez le constater en vous rendant sur la page en question, les applications Vision Pro bénéficient quasiment du même traitement que les applications iOS et macOS. Apple propose des sections dédiées aux applications et aux jeux, ainsi qu'un onglet distinct pour les jeux Apple Arcade utilisables sur Vision Pro. Mais visionOS oblige, les icônes carrées arrondies ont laissé place aux icônes rondes.

Sans surprise, on retrouve la même présentation et les mêmes catégories que celles disponibles sur Vision Pro, telles que "Nouveautés", "À la une cette semaine", "Jeux iPhone et iPad pour Vision Pro", et "À ne pas manquer". Les applications peuvent également être affichées par type, Apple les classant dans des options telles que Météo, Utilitaires, Divertissement, Sports, Productivité, etc.



Cette "nouveauté" permettant de lister les applications Vision Pro offre à ceux qui n'ont pas le casque un moyen clair de consulter les applications disponibles avant de décider de les acheter ou non. Les applications Vision Pro sont listées individuellement sur le site Web de l'App Store depuis leur lancement, mais jusqu'à présent, il n'y avait aucun moyen d'obtenir une vue d'ensemble de tout le contenu disponible, sauf sur le Vision Pro lui-même.



Bien évidemment, seule la version US est pour le moment accessible, nous avons tenté de voir la version française, mais Apple redirige à chaque fois sur la variante américaine. Rappelons que le Vision Pro doit sortir prochainement en France, le pays des Droits de l'Homme faisant partie de la short list de 9 pays qui auront la chance d'en profiter. En attendant, consultez notre test du Vision Pro pour comprendre ses atouts et ses faiblesses. Oui, contrairement à certains confrères, nous parlons toujours en connaissance de cause. Mieux, notre application iSoft y est disponible en version native.