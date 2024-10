Niantic (Pokémon Go) s’intéresse au Vision Pro pour plus d’expériences en AR

Comparé au Meta Quest, l’Apple Vision Pro semble avoir un avantage considérable : plus d’acteurs tiers y croient et s’investissent davantage pour apporter de nouveaux contenus et technologies à visionOS. Niantic principalement connu pour le jeu phénomène « Pokémon Go » vient de dévoiler son intention d’offrir plus d’expériences en réalité augmentée à l’ordinateur spatial d’Apple.

Apple Vision Pro x Niantic

Niantic prend une nouvelle direction ambitieuse, l’entreprise a récemment annoncé son soutien à l’Apple Vision Pro, ce qui annonce un nouveau chapitre dans le développement et la distribution d’expériences en réalité augmentée. Ce partenariat promet d’ouvrir de nouvelles voies dans l’univers du contenu WebAR, grâce au prochain déploiement métaversal de Niantic.



Niantic va aider à ajouter du nouveau contenu à l’Apple Vision Pro dans le cadre de son déploiement métaversal mural. Cette initiative vise à simplifier pour les développeurs l’intégration d’expériences WebAR sur le casque de réalité mixte d’Apple. Le déploiement métaversal de Niantic, introduit initialement en 2021, a été conçu comme une plateforme pour l’expérience de contenu WebAR sur smartphones, tablettes et ordinateurs.

Le WebAR permet de servir des expériences de réalité augmentée directement via un navigateur internet, tel que Safari. Cette approche élimine le besoin de télécharger des applications spécifiques depuis un magasin d’applications comme l’App Storr, ce qui permet d’offrir une accessibilité et une facilité d’utilisation inégalées pour les utilisateurs.



Un rapport récent de VentureBeat révèle que Niantic prévoit aussi d’étendre la prise en charge de 8th Wall à l’Apple Vision Pro. 8th Wall est un outil puissant qui offre aux développeurs WebAR un accès étendu à l’environnement de réalité virtuelle du Vision Pro, enrichissant ainsi l’offre de contenu et d’expériences disponibles sur le premier ordinateur spatial d’Apple.

Avantages pour les développeurs

Cette intégration signifie que les développeurs pourront publier du contenu identique pour l’Apple Vision Pro et les casques de réalité augmentée de Meta, simplifiant le processus de développement. En réduisant le travail nécessaire pour adapter le contenu aux différentes plateformes, Niantic va offrir aux développeurs plus de temps pour d’autres projets d’applications ou même pour s’attarder sur la qualité de leurs expériences AR.



L’annonce de Niantic de soutenir l’Apple Vision Pro avec son déploiement métaversal est une excellente nouvelle pour Apple qui s’est fait mis à l’écart par des géants comme Netflix ou encore Spotify, c’est aussi une bonne chose pour l’univers de la réalité augmentée. En combinant les capacités de la technologie WebAR avec les fonctionnalités avancées de l’Apple Vision Pro, Niantic ouvre la voie à des expériences immersives et accessibles.