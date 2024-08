Epic Games condamné aux Pays-Bas pour avoir fait pression sur des enfants

Comme beaucoup de jeux en ligne, Epic Games a basé Fortnite sur le free-to-play, c'est-à-dire que vous pouvez jouer gratuitement, mais si vous souhaitez une tenue (skin) ou même une danse, il faudra acheter de la monnaie virtuelle (V-Bucks). Au premier abord, il n'y a rien de mal à utiliser ce type de pratique. Cependant, quand ce sont majoritairement de jeunes enfants qui jouent au jeu, il faut être vigilant, car ils sont plus vulnérables que les adultes face aux dépenses.

Fortnite est condamné aux Pays-Bas pour avoir incité les joueurs à acheter

L'Authority for Consumers & Markets aux Pays-Bas vient de condamner Epic Games à une amende de 1,1 million d'euros pour des pratiques "douteuses" auprès des enfants. Le créateur de Fortnite est accusé d'avoir réalisé des pressions psychologiques sur des joueurs afin qu'ils achètent des V-Bucks pour les dépenser dans des skins, danses, morceaux de musiques... dans la boutique du jeu. Ce que reproche l'ACM, ce sont les mots utilisez par Epic Games pour vendre ses contenus numériques au sein de Fortnite, l'entreprise a utilisé des termes comme "Achetez maintenant" ou "Obtenez-le maintenant". Des mots directs qui interpellent et qui provoquent une nécessité immédiate chez les enfants.



L'ACM estime qu'Epic Games a utilisé une "pratique commerciale illégale et agressive" auprès de mineurs qui n'ont pas forcément conscience de la valeur de l'argent ni des sommes demandés par Epic Games pour acquérir ses contenus virtuels.

Une autre pratique dénoncée par le régulateur, c'est le fameux "compte à rebours", Epic Games a mis en place à plusieurs reprises ces derniers mois des comptes à rebours visant à prévenir les joueurs que certains contenus dans la boutique vont bientôt disparaître. Dans certains cas, l'ACM a relevé que des comptes à rebours étaient complètement faux, une fois que celui-ci était terminé, le contenu restait dans la boutique les jours suivants. Le régulateur estime qu'en plus de la pression mise sur le joueur pour acheter, Epic Games a aussi volontairement menti à ses joueurs en leur donnant la sensation que le skin ou la danse allait disparaître et ne reviendrait plus jamais.



L'ACM annonce avoir donné jusqu'au 10 juin 2024 pour que Epic Games rectifie toutes ses pratiques commerciales douteuses aux Pays-Bas :

Epic doit mettre fin à la violation et elle peut le faire en réduisant l'incertitude concernant la disponibilité de ses offres dans la Boutique d'Objets et en prolongeant le délai de réflexion pour les enfants de moins de 18 ans concernant les achats dans la Boutique d'Objets. Epic a informé l'ACM de ses plans pour mettre en œuvre plusieurs changements dans la Boutique d'Objets de Fortnite afin de mettre fin à la violation. Parmi les autres changements, tous les compteurs à rebours ont été supprimés de la Boutique d'Objets dans le monde entier, elle affiche désormais l'heure locale indiquant quand la Boutique d'Objets sera actualisée et, pour chaque objet, elle affichera la date à laquelle cet objet disparaîtra de la Boutique d'Objets. De plus, Epic a décidé de ne présenter aux joueurs de moins de 18 ans aux Pays-Bas que des objets dans la Boutique d'Objets qui seront disponibles pendant 48 heures ou plus.

Aux Pays-Bas comme partout dans le monde, les sociétés qui réalisent des publicités auprès des enfants doivent être vigilantes quant à l'impact de leurs messages sur ce jeune public, en veillant à ne pas exploiter leur vulnérabilité ou créer une pression indue pour des achats impulsifs.



