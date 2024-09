Apple lance Tap to Pay sur l'iPhone en Italie

Il y a quelques jours, Apple a lancé Tap to Pay sur l'iPhone pour les utilisateurs du Japon, puis du Canada. Alors que la France a été servie parmi les premiers, l'entreprise américaine continue l'expansion de sa fonctionnalité de paiement aux commerçants du monde entier avec l'Italie comme nouvelle étape.

La nouvelle a été confirmée par Apple elle-même sur sa newsroom italienne. Comme dans les autres pays où la fonction est disponible, la société a travaillé en étroite collaboration avec les principales plateformes de paiement du pays afin qu'elles puissent offrir à leurs clients la prise en charge de Tap to Pay sur l'iPhone.

Cette fonctionnalité permet aux professionnels de prendre en charge des paiements directement depuis leur iPhone sans avoir de TPE physique. Le principe est simple :

Cette facilité, de nombreux commerçants dans le monde en rêvent pour leur activité professionnelle, grâce à Tap to Pay, c'est l'assurance de gagner quelques dizaines d'euros par mois, en supprimant la location du TPE. Par contre, bien souvent, il y a des frais d'utilisation comme vu dernièrement avec BNP par exemple.

Jennifer Bailey, vice-présidente d'Apple Pay et d'Apple Wallet d'Apple, a déclaré :

Tap to Pay sur iPhone a révolutionné l'expérience de la caisse pour tant de commerces en Europe et au-delà, et nous sommes ravis de nous associer à des plateformes de paiement pour soutenir les commerçants en Italie en leur offrant un moyen simple, sécurisé et privé d'accepter les paiements sans contact via l'iPhone et une application iOS compatible avec le partenaire, sans avoir besoin d'appareils supplémentaires.



Plus de 4,3 millions de petites et moyennes entreprises en Italie jouent depuis longtemps un rôle essentiel dans l'économie du pays et, en collaboration avec les plateformes de paiement, les développeurs d'applications et les réseaux de paiement, nous facilitons plus que jamais l'acceptation des paiements sans contact par les entreprises italiennes de toutes tailles et leur permettons de continuer à développer leurs activités