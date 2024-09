Amazon Web Services (AWS) est sur le point d'investir 10 milliards d'euros en Allemagne

Souhaitant diversifier la localisation de ses infrastructures de cloud, Amazon avait pour ambition depuis un petit moment d'investir massivement en Europe. Après une longue recherche, l'entreprise américaine a décidé d'investir... 10 milliards d'euros en Allemagne. Tout a été programmé, que ce soit pour les serveurs, la logistique et les bureaux.

Énorme investissement d'Amazon en Allemagne

Amazon Web Services (AWS) a annoncé hier un investissement majeur de 10 milliards d'euros en Allemagne, ce qui a pour mission de stimuler l'innovation et surtout de soutenir l'expansion de son réseau logistique ainsi que de son infrastructure cloud. Cet investissement considérable se concrétisera par l'ouverture de trois nouveaux centres de traitement des commandes, créant ainsi 4 000 nouveaux emplois en 2024. Les centres seront situés à :

Horn-Bad Meinberg en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dont l'ouverture est prévue pour la fin de l'été 2024.

Erfurt en Thuringie, ouvert depuis mai 2024.

Großenkneten, ouvert depuis août 2023.

Avec ces nouvelles infrastructures, Amazon prévoit d'employer plus de 40 000 personnes en Allemagne d'ici à la fin de l'année 2024. Cela devrait considérablement aider à réduire le chômage dans ces trois secteurs.

Renforcement de l'infrastructure cloud

Dans le cadre de cet investissement, AWS attribuera 7,8 milliards d'euros au projet AWS European Sovereign Cloud et 8,8 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2026 pour renforcer son infrastructure cloud en Allemagne. Grâce à ce plan d'investissement, AWS contribuera à hauteur de 15,4 milliards d'euros au PIB allemand et soutiendra 15 200 emplois à temps plein par an. AWS s'engage également à aider financièrement des programmes de développement des compétences numériques et des talents en Allemagne.



Rocco Bräuniger, Directeur Général d'Amazon en Allemagne, a déclaré :

Amazon est venu en Allemagne il y a plus de 25 ans et nous continuons à investir dans le pays. Avec nos équipes continuellement axées sur l'innovation, nous aidons les clients allemands à transformer leur façon de travailler, de vivre, de se connecter et de s'épanouir.

Du côté de Stefan Hoechbauer, directeur général d'Amazon Web Services pour l'Allemagne et l'Europe, on estime que l'Allemagne est au cœur de l'innovation en Europe et que l'investissement massif d'Amazon est une fois de plus une preuve de l'engagement envers le pays.



Source