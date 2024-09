Les ventes de Mac restent bonnes aux US, juste avant l’annonce des modèles M4

Il n’y a pas que les iPhone que surveillent de près les investisseurs et analystes, les ventes des Mac, iPad et autres appareils Apple sont aussi minutieusement observés. À seulement quelques semaines de l’annonce de nouveaux Mac M4 dans le cadre d’un événement qui aura lieu en octobre (selon les rumeurs), on apprend que les ventes de Mac sont particulièrement bonnes aux États-Unis !

Les ventes des Mac se portent bien aux US

Le marché des ordinateurs aux États-Unis, qu’il s’agisse de modèles fixes ou portables, a connu un deuxième trimestre favorable en 2024, selon les analyses du cabinet Canalys. La stabilité des ventes de Mac a permis à Apple de maintenir une position confortable, malgré une légère baisse de sa part de marché.



L’ensemble du marché aux États-Unis a enregistré une progression intéressante : en glissement annuel, les expéditions ont augmenté de 4 %, atteignant 18,9 millions d’unités au deuxième trimestre 2024. Ce dynamisme est particulièrement visible dans le secteur professionnel, avec une croissance record de 12 % des expéditions, une performance qui n’avait pas été observée depuis les pics causés par la pandémie de Covid-19.

Stabilité des expéditions de Mac

Dans ce contexte globalement positif pour tous les fabricants, les Mac ont connu une légère évolution, les expéditions sont restées quasiment inchangées, passant de 2,31 millions au deuxième trimestre 2023 à 2,322 millions pour la même période en 2024. Même si cette progression reste plutôt modeste, elle reflète une stabilité pour Apple, surtout en comparaison avec d’autres acteurs du marché qui ont pu connaître des fluctuations plus importantes.



Malgré cette stabilité dans les expéditions, la part de marché d’Apple a légèrement reculé, passant de 12,7 % à 12,3 %. Toutefois, cette baisse mineure n’a rien d’alarmant, surtout si l’on considère les années précédentes où Apple a connu des baisses bien plus importantes. Qu’on se rassure, avec l’arrivée imminente des nouveaux Mac M4, cette tendance pourrait s’inverser rapidement.



La prochaine génération de Mac (équipée de la puce M4) est attendue pour octobre 2024, elle pourrait considérablement stimuler les ventes de Mac aux US, mais aussi à l’international. Les nouveaux Mac devraient être conçus pour exploiter pleinement les fonctionnalités avancées d’Apple Intelligence, ce qui sera sans aucun doute un des axes principaux de la communication marketing de la firme de Cupertino. Les MacBook Pro de 14 et 16 pouces seront probablement les premiers à intégrer les versions M4, M4 Pro et M4 Max, ce qui promet des performances nettement supérieures.



Par ailleurs, des rumeurs circulent sur le lancement d’un Mac mini plus compact, qui pourrait être proposé en versions M4 et M4 Pro. Ce modèle pourrait séduire un large public, notamment ceux recherchant une machine puissante dans un format et un prix réduit.

Une fin d’année prometteuse pour les ventes de Mac

Apple prévoit de lancer ses nouveaux Mac M4 dès novembre, à temps pour profiter de la période des fêtes de fin d’année, traditionnellement très lucrative. Les attentes autour des modèles M4 devraient jouer en faveur de l’augmentation des ventes au cours du quatrième trimestre.



