PS5 : la prochaine mise à jour ajoute de la publicité dans l'interface

Les bêta-testeurs PS5 viennent de découvrir quelque chose qui risque d'en énerver plus d'un. En effet, la prochaine mise à jour importante de la console laisse apparaître de la publicité dans l'interface. Un système plutôt discret, pour le moment…

Décidément, PlayStation n'y va pas de main morte en ce moment. Après avoir annoncé une PS5 Pro à 800 €, on apprend que la prochaine mise à jour de la console devrait apporter une couche de publicité directement dans l'interface.



Comme vous pouvez le constater sur les images en fin d'article, l'arrière-plan n'affiche plus une simple image du jeu sélectionné. Désormais, une publicité s'invite dans cet espace. On peut par exemple trouver un raccourci vers une vidéo YouTube, un article dédié au jeu ou encore un condensé des notes de la presse.

Bien évidemment, il est strictement impossible de désactiver cette fonctionnalité. Aucun paramètre dans les menus ou autre fenêtre pop-up sont présents pour vous demander votre consentement. Il faut s'y faire, un point c'est tout !



Si certains n'y trouveront pas d'inconvénient, il y a fort à parier pour que cette décision agite la planète gaming. S'éloignant d'une époque où il fallait choisir entre payer ou se coltiner de la pub, difficile pour les consommateurs de se faire à ce nouveau monde dans lequel on paye et on navigue quand même entre les publicités. Même lorsque la PS5 Slim est en promotion.

Le mécanisme est bien connu. La marque essaye une première fois d'y aller en douceur avec un système peu visible et bien intégrer dans l'interface. Si les joueurs ne bronchent pas, elle n'hésitera sûrement pas à revenir à la charge de manière plus hostile. Jusqu'au jour où il y aura une pub à chaque allumage de la console…



Et vous, une nouvelle interface PS5 avec de la publicité, ça vous pose un problème ?

So it turns out that the recent PS5 UI update that let you disable all the advertisements on the dashboard was too good to be true. Now EVERY SINGLE GAME on your homescreen shows you an advertisement in the background with no way to remove them lol https://t.co/Nts6eCq8Eb pic.twitter.com/29p56mYn34