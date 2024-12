MacWeb lance les Mac Mini M4 et M4 Pro dans le cloud

Les développeurs peuvent désormais utiliser les Mac mini M4 et M4 Pro Mac basées sur le cloud via MacWeb, un fournisseur de services cloud de la Silicon Valley. Comme précisé dans le communiqué, il y a trois configurations possibles, selon vos besoins.

Une offre pour des usages précis

MacWeb a présenté trois offres autour du nouveau Mac mini, équipé des puces M4 et M4 Pro d'Apple. Ces machines sont disponibles à la location et répondent aux besoins allant du développement de base à la modélisation sophistiquée de l'IA, offrant une alternative rentable et évolutive à l'achat de matériel. Le prix d'un nouveau Mac mini 2024 commence à 599 $ pour le modèle de base M4 (699 € en France), allant jusqu'à 2 569 € pour le M4 Pro haut de gamme avec 64 Go de mémoire unifiée et un CPU 14 coeurs.

Voici les configurations disponibles :

MacWeb Base M4 : parfait pour fournir un bureau virtuel à distance et au prix de 99 $ / mois, il existe un Mac mini qui offre une solution louable pour les petites et moyennes entreprises, les écoles et les universités. MacWeb Power M4 Pro : idéal pour les charges de main d'œuvre ainsi que les tests de développement et d'application exigeants, il offre une amélioration significative des performances pour des temps de construction plus rapides et une productivité améliorée. Au prix de 199 $ / mois, ce service cloud Mac mini utilise le processeur M4 Pro avec un processeur à 12 cœurs et 24 mémoires unifiées. MacWeb Ultimate M4 Pro : Conçu pour les applications de production critiques et les modèles d'IA, il offre des performances inégalées et un stockage robuste pour les tâches les plus exigeantes. Au prix de 299 $ / mois, ce service cloud Mac mini propose un processeur 14 cœurs, un GPU 20 cœurs et 64 mémoires unifiées.

MacWeb met en avant les capacités réseau de ses modèles M4 Pro, notamment avec Thunderbolt 5, qui fournit 80 Gbit/s de bande passante bidirectionnelle. L'ensemble est jusqu'à 800 % plus rapide que l'Ethernet 10G, facilitant le regroupement de Mac mini pour des tâches telles que l'informatique distribuée, le montage vidéo et les tests de logiciels à grande échelle.



Bien sûr, tout le monde n'a pas intérêt à louer un Mac mini, mais les petites entreprises ou les développeurs ayant des besoins ponctuels sont les cibles privilégiées.



Alors que des sociétés comme AWS proposent des services similaires, MacWeb essaye de garder la tête en proposant les dernières ordinateurs d'Apple, comme ce que fait son concurrent MacStadium. D'ailleurs, si vous voulez payer moins cher, il y a des offres sur les Mac mini M2 dans le cloud.