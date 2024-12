Et si Apple ressortait un AirPort en 2025 ?

Le retour des routeurs AirPort d'Apple semble de plus en plus probable, avec plusieurs indices pointant vers une renaissance de cette gamme emblématique abandonnée en 2018. Alors que la firme de Cupertino n'a cessé de renforcer son écosystème ces dernières années, l'absence d'un routeur maison se fait de plus en plus sentir. Cependant, de récents développements laissent présager un changement de stratégie qui pourrait bien ravir les fans de la première heure.

Une nouvelle ère pour la domotique Apple

Apple s'apprête à donner un nouveau souffle à sa division domotique avec une série de lancements majeurs prévus pour les années à venir. Dès 2025, nous devrions voir arriver sur le marché un nouvel Apple TV, un HomePod mini actualisé et un tout nouveau produit pour l'instant baptisé "HomePad". Cette offensive ne s'arrêtera pas là, puisqu'en 2026, la firme à la pomme prévoit de faire son entrée sur le marché des accessoires domotiques avec le lancement d'une caméra connectée. Cette stratégie ambitieuse marque un tournant dans l'approche d'Apple vis-à-vis de la maison connectée, qui était jusqu'à présent considérée comme un marché secondaire.

Ce regain d'intérêt pour la domotique s'accompagne d'une évolution technique majeure : le développement par Apple de sa propre puce Wi-Fi. Ce composant, destiné à remplacer les solutions Broadcom actuellement utilisées, sera intégré dès 2025 dans l'iPhone 17, le nouvel Apple TV et le HomePod mini mis à jour. L'année suivante, ce sera au tour des iPad et des Mac d'en bénéficier. Cette maîtrise technologique offre à Apple la possibilité de créer des synergies encore plus poussées entre ses différents appareils, ouvrant la voie à un écosystème encore plus intégré et performant.

Le retour de l'AirPort : une opportunité stratégique

Dans ce contexte de renouveau, le retour des routeurs AirPort apparaît comme une évidence stratégique pour Apple. En effet, la gamme de produits de la marque s'est considérablement élargie depuis l'arrêt de la commercialisation des AirPort en 2018. L'interconnexion entre ces différents appareils est devenue un argument clé de l'écosystème Apple, et un routeur maison permettrait d'optimiser encore davantage ces interactions.



La renaissance des AirPort pourrait également marquer le retour d'une fonctionnalité particulièrement appréciée : le stockage en réseau. À l'heure où les besoins en stockage ne cessent d'augmenter, Apple pourrait transformer ses routeurs en véritables centres névralgiques domestiques, combinant les fonctions de NAS avec une intégration poussée à iCloud. Et si Apple transformait son AirPort en NAS ? Au risque de concurrencer iCloud...



Le développement de puces Wi-Fi propriétaires offre également de nouvelles possibilités techniques qui pourraient être exploitées dans un futur routeur AirPort. Apple pourrait ainsi proposer des fonctionnalités exclusives, comme une intégration poussée avec iCloud pour la sauvegarde et la synchronisation des données, ou encore une gestion optimisée du trafic réseau pour ses appareils. De plus, l'engagement renforcé d'Apple dans la domotique nécessite une infrastructure réseau fiable et performante, que seul un routeur conçu sur mesure pourrait garantir.

Certains observateurs restent néanmoins sceptiques quant à un retour des AirPort. Ils soulignent notamment les défis techniques liés à la conception d'un routeur performant et les risques potentiels pour la réputation d'Apple en cas de problèmes de connectivité. Cependant, la convergence des différents facteurs mentionnés précédemment laisse penser qu'un nouveau routeur AirPort pourrait bel et bien voir le jour dans les prochaines années. Cette renaissance permettrait à Apple de contrôler l'ensemble de l'expérience réseau de ses utilisateurs, un élément crucial à l'heure où la connectivité est au cœur de tous ses produits.



Enfin, bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite, les indices s'accumulent en faveur d'un retour des routeurs AirPort. Si cette hypothèse se confirme, elle marquerait un tournant important dans la stratégie d'Apple, renforçant encore davantage son emprise sur l'écosystème numérique de ses utilisateurs. Reste à voir si la firme de Cupertino saura relever les défis techniques et proposer une solution à la hauteur des attentes.