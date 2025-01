Disney+ va prendre en charge le HDR10+

Disney+ se prépare à intégrer la prise en charge HDR10+ dans un avenir proche, comme l'a indiqué HDR10+ Technologies lors d'une annonce au CES. Cette mise à niveau promet une image plus précise qu'avec le HDR10 standard, avec l'avantage supplémentaire de ne pas avoir à payer de frais de licence, contrairement au Dolby Vision.

Disney+ passe au HDR10+

Actuellement, Disney+ prend en charge à la fois le HDR10 et le Dolby Vision, mais le contenu HDR10+ sera disponible sur la plateforme à partir de 2025. Bien que Dolby Vision et HDR10+ partagent des similitudes, l'absence de frais de licence pour le HDR10+ signifie que certains téléviseurs, comme ceux de Samsung, qui ne prennent pas en charge le Dolby Vision, verront la qualité de diffusion améliorée de Disney+ lorsque le HDR10+ sera implémenté.



La dernière Apple TV 4K, ainsi que les nouveaux modèles d'iPhone et d'iPad, prennent déjà en charge le HDR10+. De plus, plusieurs autres services de streaming, dont Apple TV+, Hulu, Amazon Prime Video et YouTube, ont adopté cette norme, élargissant encore les options pour les téléspectateurs à la recherche d'expériences de streaming de haute qualité.

Qu'est-ce que le HDR10+ ?

Concrètement, le HDR10+ est un format avancé à plage dynamique élevée (HDR) qui améliore la luminosité et le contraste sur les écrans compatibles. Comme le Dolby Vision, il utilise des métadonnées dynamiques pour ajuster les paramètres d'image scène par scène, offrant ainsi des visuels plus détaillés et plus précis. Mais lui, est gratuit.

