Un ancien employé d’Apple s’appelait Sam Sung

C’est une histoire insolite comme on en voit rarement. Dans les années 2010, un ancien employé d’Apple portait le nom de Sam Sung. Vous l’aurez deviné, cette coïncidence amusante avait provoqué quelques remous à l’époque.

L'ancien employé d'Apple "Sam Sung" a changé de nom

Pendant plusieurs années, Sam Sung a été l’un des employés les plus célèbres d’Apple, malgré lui. Ce nom insolite — identique à celui du concurrent coréen Samsung — a suffi à faire de lui une sensation virale sur Internet lorsqu’une photo de sa carte de visite d’employé Apple à Vancouver a circulé en ligne.

Ce qui avait commencé comme une simple blague a rapidement pris une ampleur mondiale. Les internautes partageaient son nom avec humour, tandis que les médias le présentaient comme un symbole ironique de la rivalité entre Apple et Samsung. Mais pour l’intéressé, cette célébrité soudaine était loin d’être agréable. Sam a expliqué avoir d’abord paniqué, pensant qu’il risquait de perdre son emploi. Apple avait même suspendu la distribution de ses cartes de visite pour calmer la situation.

Avec le temps, l’attention médiatique s’est estompée, mais l’épisode a marqué durablement l’homme, qui a continué à être reconnu pour son nom plutôt que pour ses compétences. Lorsqu’il a entamé une nouvelle carrière dans les ressources humaines et le recrutement, il a pris une décision importante : changer de nom. Désormais, il s’appelle Sam Struan, en hommage à un village écossais qu’il affectionne particulièrement.

S’il ne renie pas son passé, Sam reconnaît que ce changement l’a aidé à tourner la page et à se recentrer sur sa vie professionnelle. Il admet toutefois qu’une partie de lui aurait aimé mieux gérer cette notoriété accidentelle : « J’aurais dû rire avec les gens, au lieu de fuir la situation », confie-t-il aujourd’hui. Malgré tout, même sous sa nouvelle identité, beaucoup continuent de se souvenir de lui comme du légendaire “Sam Sung d’Apple”.



