The Run : un thriller FMV mobile parfait pour Halloween !

Paul Raschid, le prolifique scénariste-réalisateur derrière les succès en Full Motion Video (FMV) comme Five Dates, The Complex, The Gallery et Hello Stranger, livre un nouveau cauchemar interactif avec The Run. D'abord sur iPhone et iPad, puis bientôt sur Android et PC.

The Run : le dernier film interactif de Paul Raschid

Ce thriller full-motion video glaçant transforme une paisible course matinale en un combat désespéré pour la survie, défiant les joueurs à prendre des décisions de vie ou de mort en temps réel.



Zanna Hendricks, une influenceuse fitness mondialement célèbre incarnée par Roxanne McKee (Game of Thrones), arrive sur un sentier isolé dans les pittoresques montagnes du nord de l’Italie, au bord du lac de Garde, pour célébrer un nouveau jalon de carrière. Derrière sa façade d’acier se cache un passé traumatique, mais à peine quelques kilomètres dans sa course, des tueurs masqués l’attaquent. Ce qui commence comme une routine idyllique bascule totalement alors qu’elle est traquée sans relâche à travers un paysage à la fois magnifique et trompeur – cartes postales d’un instant, effrayant l’instant d’après. Mais vous n'êtes pas que spectateur, vous êtes aussi et surtout aux commandes : chaque décision propulse l’histoire ou scelle le sort de Zanna. Pas de seconde chance – juste une angoisse rampante dans une expérience claustrophobique et immédiate, comme être piégé dans un film impossible à arrêter.



Avec plus de trois heures de séquences filmées, les mécaniques basées sur les choix offrent 20 morts uniques, 5 fins, et une Carte Narrative graphique qui se déverrouille au fur et à mesure, révélant toutes les branches possibles.

Notez que vous pouvez jouer selon deux modes :

Choix chronométrés : Pour une tension immersive et sous pression.

Choix en pause : Idéal pour jouer en groupe ou en diffusion live.

La distribution étoilée inclut George Blagden (Vikings), Jamie Ward (His Dark Materials), et des apparitions surprises des icônes du cinéma italien Dario Argento (réalisateur de Suspiria) et Franco Nero (Django), qui vous regardent prendre de terribles décisions de survie.



Une production Benacus Entertainment en association avec RNF Productions (crédits incluant Double Down South, St Agatha, Walden et Dead Money), The Run est disponible dès maintenant sur iOS pour 9.99 €. Les versions Android et PC arrivent bientôt. Si vous avez le courage, lancez-vous dans une pièce sombre, le soir, avec le son à fond.

