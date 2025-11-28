NBA 2K26 MyTEAM pour iOS : la nouvelle version de l'app companion est là

Sortie en ce vendredi 28 novembre 2025, l'application NBA 2K26 MyTEAM débarque sur l'App Store pour iOS (et Android), marquant un tournant pour les fans de basket virtuel. Installez-là dès maintenant pour ne rien rater et synchronisez votre progression avec votre compte PlayStation ou Xbox grâce à la cross-progression. Laissez les terrains derrière vous sans perdre une miette de l'action : bâtissez votre équipe de stars NBA et WNBA, affinez vos stratégies et affrontez les adversaires où que vous soyez.

Les grandes nouveautés de NBA 2K26 MyTEAM

Ce nouvel opus n'est pas qu'une simple app companion : il intègre pleinement les évolutions du mode MyTEAM de NBA 2K26, avec des ajouts inédits qui boostent l'immersion et la compétitivité.

Les cartes de joueuses WNBA pour la première fois ! Grande première historique : intégrez les superstars de la WNBA à vos lineups aux côtés des légendes NBA. Créez des équipes mixtes explosives ou purement WNBA, avec des uniformes, terrains et attributs adaptés (ligne à 3 points NBA incluse). Un mode Domination dédié WNBA offre des récompenses exclusives.

! Grande première historique : intégrez les superstars de la WNBA à vos lineups aux côtés des légendes NBA. Créez des équipes mixtes explosives ou purement WNBA, avec des uniformes, terrains et attributs adaptés (ligne à 3 points NBA incluse). Un mode Domination dédié WNBA offre des récompenses exclusives. Cartes Game Changer révolutionnaires : Personnalisez votre expérience avec ces power-ups inédits. Multipliez les récompenses (REP, MT Points), prolongez vos séries de victoires, obtenez des auto-wins en Breakout, réduisez la difficulté en Domination, ou complétez instantanément des missions. Un avant-goût gratuit via un code locker dans 2K25 !

: Personnalisez votre expérience avec ces power-ups inédits. Multipliez les récompenses (REP, MT Points), prolongez vos séries de victoires, obtenez des auto-wins en Breakout, réduisez la difficulté en Domination, ou complétez instantanément des missions. Un avant-goût gratuit via un code locker dans 2K25 ! Jeu nomade total : Profitez des modes solo (Breakout, Domination) et multijoueur (Triple Threat Online) n'importe où. Reprenez vos parties en cours, grimpez les échelons REP, et testez vos rosters en un clin d'œil. Support Bluetooth pour manettes, contrôles réactifs et présentations ultra-fidèles.

: Profitez des modes solo (Breakout, Domination) et multijoueur (Triple Threat Online) n'importe où. Reprenez vos parties en cours, grimpez les échelons REP, et testez vos rosters en un clin d'œil. Support Bluetooth pour manettes, contrôles réactifs et présentations ultra-fidèles. Autres innovations MyTEAM sync : Arène personnalisée avec vos trophées, développement de coaches (badges via skill tree), Victory Cards pour troquer victoires, REP sub-tiers, King of the Court boosté (prix cash sur Gen 9), et plus. Tout se synchronise parfaitement.

Compatible iPhone 8+ (4 Go RAM mini) et connexion internet obligatoire.

L'avis de la rédaction

L'application étant toute fraîche (lancement ce matin), nous n'avons pas encore pu la tester. Mais comme NBA 2K26 est une excellente version, nul doute que l'app compagnon sera populaire. C'est le meilleur moyen de garder le contact, partout où vous voulez. Si vous avez un Android, l'app n'est pas encore disponible sur le Play Store.

