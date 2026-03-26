L’essor de l’IA bouscule même Apple. Pour retenir ses designers, la firme doit désormais se montrer plus généreuse face aux rémunérations très élevées proposées par les entreprises du secteur.

Apple met le paquet pour conserver ses designers iPhone

La guerre des talents entre Apple et les startups d’intelligence artificielle prend une nouvelle tournure. Selon un rapport de Bloomberg publié ce jeudi, Apple a accordé cette semaine des primes exceptionnelles à plusieurs designers hardware de l’iPhone, dans le but explicite de freiner les départs vers des entreprises comme OpenAI, Google ou Meta.



Ces bonus sortent du calendrier habituel de rémunération de l’entreprise. Leur montant s’étale entre 200 000 et 400 000 dollars sur une période de quatre ans, sous forme d’actions soumises à acquisition progressive. Concrètement, un employé qui quitterait Apple avant l’échéance perdrait la part non encore acquise. Un mécanisme classique de rétention, mais dont l’ampleur témoigne du niveau de pression que subit Cupertino.



Car la concurrence ne lésine pas sur les moyens. Toujours selon Bloomberg, OpenAI propose dans certains cas l’équivalent d’un million de dollars en stock annuellement à des ingénieurs ciblés. Face à de telles offres, les primes d’Apple ressemblent davantage à un filet de sécurité qu’à une surenchère réelle.

La situation n’est pas sans précédent. Apple avait déjà eu recours à ce type de bonus il y a trois ans, lors d’une précédente vague de recrutement agressif par des tiers. Mais l’hémorragie a continué malgré tout. Le cas le plus emblématique reste celui de Tang Tan, ex-vice-président du design produit chez Apple, parti en 2023 pour devenir directeur hardware d’OpenAI. Depuis, ce groupe aurait débauché plusieurs dizaines d’ingénieurs issus de la firme de Cupertino.

L’enjeu dépasse la simple rémunération. Apple traverse une période charnière où la maîtrise du design hardware de l’iPhone reste un avantage concurrentiel fondamental. Perdre ces profils au profit d’acteurs qui construisent des appareils physiques, à l’image du projet hardware d’OpenAI, représente une menace à la fois humaine et stratégique.



La question est de savoir si ces primes suffiront à inverser la tendance, ou si elles ne font que ralentir une transition que l’industrie de l’IA rend chaque jour plus attractive.