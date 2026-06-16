Loot boxes : Apple lourdement condamné au Brésil

Le Brésil vient de frapper fort contre les loot boxes, ces mécanismes souvent comparés à des jeux de hasard et jugés particulièrement problématiques pour les mineurs. Désormais interdites aux moins de 18 ans dans le pays, elles ont valu de lourdes sanctions financières aux entreprises concernées. Parmi elles, Apple écope de l'amende la plus importante, proche des 10 millions de dollars.

Loot boxes : Des amendes pour tous les géants de la tech

Pendant que l'Europe planche sur le DMA et la régulation de Siri AI, c'est un tribunal brésilien qui vient de frapper fort sur un terrain encore largement épargné en France : les loot boxes accessibles aux mineurs. La 1ère Cour pour l'enfance et la jeunesse du District fédéral brésilien a condamné Apple, ainsi qu'une dizaine d'autres géants du secteur, à verser près de 60 millions de dollars de dommages collectifs.



Apple, Microsoft et Tencent écopent chacun de la note la plus salée, environ 9,8 millions de dollars. Google, Sony, Electronic Arts, Riot Games, Ubisoft, Valve, Konami et Nintendo s'en sortent avec des montants plus modestes, allant d'environ 7,8 millions à 1 million de dollars. La justice brésilienne estime que ces mécanismes de récompenses aléatoires s'apparentent à des jeux de hasard et exposent les jeunes à un risque de comportement compulsif.

Au-delà de l'amende collective, qui sera reversée à un fonds de protection de l'enfance, chaque mineur ayant ouvert un loot box pourra demander une compensation individuelle, à condition de prouver le préjudice subi lors d'une procédure distincte. Mais le plus intéressant pour l'avenir reste les obligations imposées aux entreprises : mise en place d'un système de remboursement pour les achats effectués sans accord parental, vérification de l'âge des utilisateurs, avertissements clairs sur le caractère aléatoire des récompenses, et surtout transparence sur les probabilités d'obtention de chaque objet.



Cette dernière exigence, la transparence probabiliste, est exactement le type de mesure que plusieurs associations de protection de l'enfance réclament aussi en Europe depuis des années, sans succès jusqu'ici face au lobbying de l'industrie. La décision brésilienne, qui reste susceptible d'appel, pourrait néanmoins servir de précédent argumentatif pour les régulateurs européens, déjà très actifs sur le dossier Apple via le DMA. Si Bruxelles ou Paris s'emparent un jour du sujet des loot boxes avec la même fermeté, l'App Store français pourrait connaître un bouleversement comparable à celui qu'a déclenché la régulation des paiements alternatifs.



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