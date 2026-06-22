Epic Games prépare un Launcher v2 plus de 5 fois plus rapide !

epic games store iconAprès des années de critiques sur la lenteur et la lourdeur de son launcher actuel, Epic Games passe à l’action. L’entreprise travaille sur une reconstruction complète (ground-up rebuild) de son launcher, baptisée Launcher V2, qui promet d’être beaucoup plus rapide. Et bonne nouvelle, en plus du PC, ce logiciel sera aussi disponible sur Mac.

Des gains de performances impressionnants

Selon les informations révélées lors d’Unreal Fest, le nouveau launcher offrira :

  • 5 fois plus rapide au démarrage à froid (cold start)
  • 6,5 fois plus rapide pour restaurer la bibliothèque depuis la barre d’état (system tray)

Ces améliorations devraient enfin résoudre l’un des plus gros points faibles de l’Epic Games Store, souvent moqué pour sa lenteur comparé à Steam.

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Un aveu franc et une feuille de route claire

Un dirigeant d’Epic avait admis plus tôt à EuroGamer cette année que « le launcher actuel est mauvais ». Cette reconstruction totale montre que l’entreprise prend le problème très au sérieux. Le nouveau launcher passera d’abord par une bêta privée avant une sortie publique.

En parallèle, Epic prévoit aussi d’améliorer significativement sa boutique avec :

  • Notes de patch dans le store
  • Système d’avis des joueurs
  • Page d’accueil personnalisée
  • Catégories d’accès rapide
  • Support universel des manettes
  • Tout cela sera en lien avec Fortnite

Pourquoi c’est important

Le launcher actuel est souvent considéré comme l’un des principaux freins à l’adoption de l’Epic Games Store, malgré les jeux gratuits hebdomadaires et les exclusivités. Une version nettement plus fluide et réactive pourrait enfin rendre la plateforme plus attractive pour les joueurs.

C’est une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs PC et Mac. Si Epic tient ses promesses, Launcher V2 pourrait marquer un vrai tournant dans la concurrence avec Steam. Affaire à suivre dans les prochains mois !

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