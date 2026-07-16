GTA 5 sur macOS 27 avec GPTK 4 est ultra fluide !

Qui a dit que GTA V n'était pas jouable sur Mac ? Le gaming chez Apple a longtemps été considéré comme le point faible de l’écosystème. Malgré des optimisations matérielles et logicielles, faire tourner de gros jeux Windows de manière fluide restait souvent compliqué. Heureusement, les choses évoluent très rapidement depuis l'arrivée des puces Apple Silicon et du Game Porting Toolkit.

Après notre grand rapport sur le Game Porting Toolkit 4 de macOS 27 Golden Gate, je reviens avec un retour d’expérience concret sur l’un des jeux les plus emblématiques et les plus gourmands : Grand Theft Auto V (ou GTA 5 pour les intimes).

Des performances qui transforment l’expérience

Sur un MacBook Pro M4 Pro avec 24 Go de RAM, en résolution 2K et avec des réglages moyen à élevé, GTA V atteint désormais environ 176 fps en moyenne avec la bêta 4 du GPTK d'après notre confrères de MacWorld, ce qui corrobore nos tests du mois dernier sur des jeux comme Cyberpunk ou Overwatch.

C’est une hausse spectaculaire par rapport à la version 3 (environ 106 fps), soit un gain de près de 66 %. Le jeu devient ultra fluide, même dans les scènes les plus chargées de Los Santos. Les transitions, les explosions, les phases de conduite et les foules denses sont bien plus agréables à vivre.

macOS 27 et le GPTK 4 forment un duo particulièrement efficace : l’optimisation du système et les améliorations du toolkit permettent de profiter d’un titre aussi exigeant de manière très convaincante sur Apple Silicon. De quoi faire tourner GTA 6 très bientôt ?

Pas parfait, mais très prometteur

Bien sûr, tous les jeux ne bénéficient pas d’un tel bond en avant, et certains problèmes de compatibilité ou de stabilité persistent. Cependant, GTA V montre clairement le potentiel du Mac pour le gaming Windows, surtout quand on combine les outils d’Apple avec des solutions comme CrossOver.

Ce genre de performances renforce l’idée que le Mac peut devenir une plateforme de jeu sérieuse, même pour des titres AAA non natifs. Si vous avez un Mac récent et que vous hésitiez à vous lancer dans GTA V, le moment est particulièrement bien choisi avec macOS 27 et GPTK 4.

Vous avez testé GTA V ou d’autres gros jeux PC sur Mac récemment ?