Meta AI : l'app gagne la génération d’images avancée

Meta déploie une mise à jour majeure pour son assistant IA. L’application Meta AI autonome intègre désormais la génération d’images avancée, tandis que les mêmes fonctionnalités arrivent progressivement dans WhatsApp, Instagram et Messenger.

Génération d’images directement dans l’app Meta AI

La nouvelle version de l’application Meta AI permet de créer des images à partir de simples descriptions textuelles. Selon Meta, le modèle est nettement plus performant que la précédente version, avec une meilleure compréhension des prompts et une qualité visuelle supérieure.Les utilisateurs peuvent désormais générer, modifier et affiner des images directement dans l’application dédiée, sans passer par WhatsApp ou Instagram. Cette indépendance renforce le positionnement de Meta AI face à ChatGPT, Grok ou Gemini.

Intégration renforcée dans WhatsApp et Instagram

Meta profite également de cette mise à jour pour étendre les capacités IA dans ses applications phares :

WhatsApp : génération d’images et réponses intelligentes améliorées.

: génération d’images et réponses intelligentes améliorées. Instagram : outils créatifs pour les Stories, Reels et publications.

: outils créatifs pour les Stories, Reels et publications. Messenger : mêmes fonctionnalités de création et d’édition.

Ces outils sont alimentés par le même modèle que l’application Meta AI, offrant une expérience cohérente sur tout l’écosystème Meta.

Une stratégie IA ambitieuse

Cette annonce s’inscrit dans la volonté de Meta de rattraper son retard sur l’IA générative. L’entreprise investit massivement pour rendre ses outils accessibles gratuitement à des milliards d’utilisateurs via ses applications.

Points forts et limites

Avantages :

Gratuit et sans limite stricte (contrairement à certains concurrents).

Intégration fluide dans les apps quotidiennes.

Génération rapide et qualité en nette progression.

Inconvénients :

Moins créatif que Midjourney ou DALL·E sur certains prompts complexes.

Disponibilité progressive (rollout par pays et par compte).

Meta AI devient de plus en plus complet et pourrait séduire un large public grâce à son accessibilité et son intégration dans les réseaux sociaux les plus utilisés au monde. Si vous utilisez régulièrement WhatsApp ou Instagram, la mise à jour vaut le coup d’être testée.



Avez-vous souvent recours à ces outils sur iPhone, iPad ou Mac via Image Playground (désormais capable de créer des fonds d'écran) ?

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