OpenAI lance GPT-5.6 Sol, Terra et Luna en preview limitée

OpenAI a dévoilé cette nuit une preview limitée de sa série GPT-5.6, avec trois modèles : Sol (modèle phare), Terra (modèle équilibré pour le travail quotidien) et Luna (modèle rapide et abordable). Si la puissance est au rendez-vous, les trois offres ne visent pas le même public.

Les trois nouveaux modèles

Terra : performances similaires à GPT-5.5, mais deux fois moins cher

: performances similaires à GPT-5.5, mais deux fois moins cher Luna : bonnes capacités au prix le plus bas jamais proposé par OpenAI

: bonnes capacités au prix le plus bas jamais proposé par OpenAI Sol : le modèle le plus puissant à ce jour, avec des améliorations « agentiques » en codage, biologie et cybersécurité

Sol propose un nouveau mode de raisonnement « max » et un mode « ultra » utilisant des sous-agents pour les tâches complexes.

Comparaison avec Claude

Selon les premières informations, le nouveau modèle phare GPT-5.6 Sol offrirait des performances globales comparables à Claude Mythos (le modèle le plus avancé d’Anthropic), tout en étant nettement plus abordable. OpenAI positionne ainsi Sol comme une alternative très compétitive : puissance de raisonnement agentique similaire, capacités renforcées en codage, biologie et cybersécurité, mais à un prix bien plus attractif que celui de son concurrent direct.

Terra et Luna complètent la gamme avec des options équilibrées et low-cost, permettant à OpenAI de couvrir tous les segments de marché. Un coup stratégique pour démocratiser l’accès à des modèles de très haut niveau sans exploser les budgets.

Une sécurité renforcée

OpenAI met en avant le « stack de sécurité le plus robuste à ce jour » pour Sol, avec des protections renforcées contre les usages à haut risque, les demandes cyber sensibles et les abus. Le modèle a été testé contre des attaques réelles et est conçu pour aider à trouver et corriger des vulnérabilités plutôt qu’à mener des attaques complètes.

Limites imposées par l’administration Trump

Après la catastrophe lors de la sortie de Fable 5 et Mythos 5, l’administration Trump restreint le lancement de GPT-5.6. OpenAI a accepté de limiter l’accès à un petit groupe de partenaires de confiance pour le moment. L’entreprise espère un déploiement plus large après des tests supplémentaires.

Dans son annonce, OpenAI critique ouvertement cette approche gouvernementale :

Nous ne pensons pas que ce type de processus d’accès gouvernemental doive devenir la norme à long terme. Il prive les utilisateurs, développeurs, entreprises, défenseurs cyber et partenaires internationaux des meilleurs outils.

Les modèles sont pour l’instant disponibles via l’API et Codex pour un cercle restreint de partenaires. Un déploiement plus large dans ChatGPT, Codex et l’API est prévu « bientôt ».

La guerre des IA continuent, quitte à faire exploser le prix de toute la tech par ailleurs...

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