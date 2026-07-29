Bons plans iOS : PARANORMASIGHT: TMC, Zen Flowers, Wreckfest et GRID Legends: Deluxe Edition

Les bons plans iOS du jour : 2 apps gratuites, 1 jeu gratuit et 10 promos avec notamment PARANORMASIGHT: TMC, Zen Flowers, Wreckfest et GRID Legends: Deluxe Edition. L'occasion d'économiser 55.5 € !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Talking Carl (Jeu, Divertissement, iPhone / iPad, v10.0, VF, 62 Mo, iOS 9.0, Tayasui.com) passe de 0,99 € à gratuit. Carl est une créature hilarante qui vit dans votre iPhone : répétez-lui n’importe quoi et il vous le renverra d’une voix comique irrésistible, rigole quand on le chatouille, grogne quand on le frappe, et réagit instantanément à vos gestes avec des animations 3D expressives.

On aime ce petit compagnon farceur pour ses réactions drôles et imprévisibles, parfait pour s’amuser seul ou avec des enfants (mode bébé inclus), même s’il reste un divertissement simple et sans prétention qui fait toujours sourire. Télécharger le jeu gratuit Talking Carl

Applications gratuites iOS :

Zen Flowers (App, iPhone, v1.4.1, VO, 60 Mo, iOS 26.0, Narcisa Art Studio LLC) passe de 5,99 € à gratuit. Zen Flowers est une galerie paisible d’arrangements floraux faits main selon la tradition japonaise de l’ikebana, chaque composition apparaissant à l’écran avec un titre poétique et une courte description, le tout accompagné de six bandes-son apaisantes (jardins zen ou piano lent) que vous pouvez laisser en fond ou éteindre.

Ce petit havre de calme créé par un couple (elle photographie les vraies compositions, lui développe l’app) séduit par sa simplicité élégante et son absence totale de distractions, offrant un moment de sérénité authentique avec un achat unique pour tout débloquer et des futures mises à jour incluses. Télécharger l'app gratuite Zen Flowers

Pet Travel Planner (App, iPhone, v1.3, VO, 3 Mo, iOS 18.6, Alexander Povolotskiy) passe de 1,99 € à gratuit. Pet Travel Planner est une application pratique qui centralise tout pour voyager sereinement avec votre chien ou chat : consultez les politiques des compagnies aériennes, les exigences d’entrée par pays, recherchez des hôtels pet-friendly sur carte et gérez le profil de votre animal en un seul endroit.

Les utilisateurs apprécient cet outil clair et bien organisé qui réduit le stress des préparatifs, même s’il reste essentiel de toujours vérifier les informations officielles les plus récentes avant le départ. Télécharger l'app gratuite Pet Travel Planner

Promotions iOS :

PARANORMASIGHT: TMC (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone, v1.1, VO, 752 Mo, iOS 18.0, SQUARE ENIX) passe de 29,99 € à 19,99 €. La dernière histoire en date de PARANORMASIGHT se déroule à Ise-Shima, région légendaire des sirènes. Rejoignez des personnages captivants pour enquêter sur leurs mystères, croiser leurs points de vue et guider l’intrigue vers un final haletant. Nouvelle intrigue, nouveaux lieux réels en 360° (avec Mie), nouvelles légendes et personnages, plus un mini-jeu de plongée. Multiples mystères à résoudre pour révéler la vérité par vous-même. Aussi disponible sur Android (Play Store). Télécharger PARANORMASIGHT: TMC à 19,99 €

PARANORMASIGHT (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.1, VO, 749 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 17,99 € à 9,99 €. Un jeu d'aventure et de mystère horrifique qui se déroule dans la région de Sumida, au Japon, à la fin de l'ère ShÅwa.

Des personnages uniques influencés par des malédictions. Leurs motivations s'entremêlent au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Et vous êtes chargé de mener l'histoire à son terme de vos propres mains. Si vous aimez jouer les détectives, il s'agit d'une petite perle en promotion chez Apple ! Télécharger PARANORMASIGHT à 9,99 €

This Aint Even Poker, Ya Joker (Jeu, Parties rapides / Stratégie, iPhone, v1.0.10, VO, 329 Mo, iOS 13.0, Doghowl Games Ltd.) passe de 2,99 € à 1,99 €. Dans ce jeu incrémental original, vous retournez des cartes pour accumuler de l’argent, agrandissez votre main au-delà de 5 cartes, achetez de nouveaux decks pour jouer plusieurs mains simultanément, débloquez des améliorations puissantes et envoyez des sbires en expédition pour découvrir des cartes exotiques tout en affrontant le Bouffon maléfique dans un carnaval absurde.



On adore son humour décalé et sa boucle de progression addictive qui mélange poker-like et stratégie de manière créative, offrant une rejouabilité élevée. Télécharger This Aint Even Poker, Ya Joker à 1,99 €

Wreckfest (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.0.121, VO, 1 Go, iOS 14.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 0,49 €. L'un de nos plus gros coups de coeur de l'année 2022 est en encore promo ! Enfin un véritable jeu de course délirant et magnifique sur iPhone, iPad et Apple TV. Regardez le trailer vidéo de Wreckfest mobile : Faites chauffer la gomme et froissez de la tôle dans Wreckfest mobile. Si vous êtes nostalgique de feu Destruction Derby sur PS1, alors vous pouvez foncer sur ce nouveau jeu qui a connu un grand succès sur PS4 et PS5 notamment. Un moteur graphique de grande qualité, une bande-son accrocheuse, des courses variées, une tonne de voitures, de la personnalisation utile et des adversaires prêts à tout, même à plier leur bolide. Télécharger Wreckfest à 0,49 €

ELOH (Jeu, Casse-tête / Musique, iPhone / iPad, v1.2.4, VF, 181 Mo, iOS 9.0, Broken Rules) passe de 2,99 € à 0,99 €. Un jeu de casse-tête relaxant pour vous aider à trouver votre groove.

Dans ce nouveau jeu d'énigme musical, développé par les créateurs d'Old Man's Journey (Apple Design Award), ressentez le rythme pour trouver la solution avec des commandes tactiles intuitives. Détendez-vous, ouvrez les oreilles et laissez le groove vous guider à travers 85 niveaux. Pas de comptes à rebours, de pubs ou de contenus payants. Télécharger ELOH à 0,99 €

FAR: Lone Sails (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.32, VO, 566 Mo, iOS 13.0, Okomotive) passe de 3,99 € à 0,99 €. Vous pilotez un véhicule unique à travers un fond marin desséché post-apocalyptique, en entretenant votre machine et en surmontant obstacles et conditions météo extrêmes tout en découvrant les vestiges d’une civilisation disparue. Beaucoup saluent cette odyssée contemplative aux graphismes et à la musique envoûtants, qui offre une expérience relaxante et émotionnelle sans jamais tomber dans la précipitation. Télécharger FAR: Lone Sails à 0,99 €

Tokaido (Jeu, Jeux de société / Divertissement, iPhone / iPad, v1.20.6, VO, 255 Mo, iOS 13.0, Acram Digital) passe de 4,99 € à 1,99 €. Tokaido est l’adaptation digitale du jeu de société phénomène vendu à plus de 350 000 exemplaires et traduit en 16 langues, où vous incarnez un voyageur (messager, geisha ou rônin) arpentant la route légendaire de la Mer de l’Est au Japon ancien, de Kyoto à Edo, pour collectionner paysages, spécialités culinaires, souvenirs, onsen et rencontres dans une stratégie sereine et contemplative face à vos rivaux. Développé par Funforge et publié par Acram Digital avec graphismes 3D temps réel inédits, bande-son originale, modes solo/IA, pass & play et multijoueur en ligne, premium sans pubs ni achats intégrés, Télécharger Tokaido à 1,99 €

GRID Legends: Deluxe Edition (Jeu, Course / Simulation, iPhone, v1.1.6, VF, 1.9 Go, iOS 17.0, Feral Interactive Ltd) passe de 14,99 € à 11,99 €. Première promotion pour ce HIT. GRID Legends combine l'adrénaline des courses d'arcade avec la précision de la simulation, offrant des rivalités intenses et une action captivante. Ce super titre entre arcade et simulation propose 10 disciplines à maîtriser, des graphismes époustouflants, et un mode narratif unique. La Deluxe Edition inclut tous les DLC, garantissant une expérience de course complète et optimisée pour mobile. Un des hits 2024, assurément ! Télécharger GRID Legends: Deluxe Edition à 11,99 €

HOOK (Jeu, Famille / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.1.2, VO, 216 Mo, iOS 13.0, Maciej Targoni) passe de 2,99 € à 0,99 €.

Dans ce jeu de puzzle minimaliste et relaxant, vous devez décrocher tous les crochets du plateau en tapant sur les cercles pour bobiner les lignes dans le bon ordre, en créant de nouveaux chemins sans bloquer les autres éléments, avec une progression zen à travers 60 niveaux (et plus à venir). Sur nos appareils Apple depuis des années, on aime son concept original et apaisant, sans aucun stress ni fioriture, parfait pour se vider la tête avec une bande-son méditative et un mode sombre, le tout créé par un développeur solo qui a su toucher plus de 2 millions de personnes dans le monde. Télécharger HOOK à 0,99 €