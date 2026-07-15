Bons plans iOS : SYSCALL: MOBILE, Towaga: Among Shadows, Morris 2: The Gauntlet et Death Stranding

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 9 promos avec notamment SYSCALL: MOBILE, Towaga: Among Shadows, Morris 2: The Gauntlet et Death Stranding. L'occasion d'économiser 82.5 € !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

SYSCALL: MOBILE (Jeu, Simulation / Éducation, iPhone, v2.1, VO, 17 Mo, iOS 17.0, Chilling Moose) passe de 7,99 € à gratuit. SYSCALL: MOBILE est un excellent puzzle d’assembleur et de reverse-engineering dans l’univers nostalgique d’un BBS warez des années 90. Vous devez cracker, patcher, programmer des worms ou écrire du firmware en lisant du vrai code assembleur, en traçant les registres et en optimisant des programmes - un casse-tête cérébral et immersif pour les amateurs de programmation rétro et de logique pure. Anglais obligatoire. Télécharger le jeu gratuit SYSCALL: MOBILE

Towaga: Among Shadows (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, VF, 612 Mo, iOS 13.0, Sunnyside Games) passe de 2,99 € à gratuit. Towaga: Among Shadows est un twin-stick shooter 2D frénétique et magnifique où vous maîtrisez la lumière pour exorciser des hordes de créatures des ténèbres. Explorez plus de 70 niveaux à pied ou en vol, débloquez des sorts dévastateurs, améliorez votre équipement et découvrez l’histoire riche d’un univers enchanté dessiné à la main, disponible en achat unique premium sans pubs.



Si vous aimez Dead Cells par exemple, vous allez apprécier le titre de Noodlecake. Télécharger le jeu gratuit Towaga: Among Shadows

Morris 2: The Gauntlet (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone, v1.0.1, VO, 37 Mo, iOS 13.0, Michael Soliterman) passe de 2,99 € à gratuit. Morris 2: The Gauntlet est une version moderne et très stratégique du jeu de société classique « Nine Men’s Morris » (ou Marelle). Avec 15 capacités spéciales qui cassent les règles, un mode Gauntlet aux runs procédurales toujours différentes et un système de placement de pièces ultra-tactique, ce titre premium sans pubs ni achats intégrés (entièrement fait à la main) offre une profondeur surprenante pour les amateurs de jeux de plateau intelligents. Télécharger le jeu gratuit Morris 2: The Gauntlet

Golden Lap (Jeu, Course / Simulation, iPhone, v1.2.91, VO, 317 Mo, iOS 15.0, Noodlecake) Golden Lap est un superbe simulateur de gestion de course automobile minimaliste et stratégique qui vous plonge dans l’âge d’or de la Formule 1. Gérez votre équipe, vos pilotes, votre budget et vos développements techniques pour remporter des championnats dans ce titre premium (achat unique pour débloquer le jeu complet, sans pubs). Un titre réussi sorti il y a peu. C'est l'achat in-app qui est en promo à 3,99 € (-2 €). Télécharger le jeu gratuit Golden Lap

Applications gratuites iOS :

Metadata (App, iPhone, v2.0, VO, 5 Mo, iOS 26.4, Thomas Coomer) passe de 0,99 € à gratuit. Metadata est un afficheur de métadonnées d'images destiné aux professionnels de la création en déplacement.



Il vous suffit de choisir une image dans votre bibliothèque de photos et d'afficher les métadonnées de l'image dans une superbe présentation sur carte. Vous saurez tout : dimensions d'image, le DPI, la taille du fichier, les données de localisation et les informations relatives au périphérique de départ. Télécharger l'app gratuite Metadata

JPEG Converter (App, iPhone / iPad, v1.0.3, VO, 79 Mo, iOS 15.6, Viet Ho Duc) passe de 2,99 € à gratuit. Transformez rapidement vos photos aux formats JPG, PNG, HEIC ou PDF. Convertissez, comprimez et partagez vos photos sans effort, directement depuis votre iPhone, et partagez-les en toute transparence sur différents appareils.



Pour les utilisateurs avancés, cette application peut convertir l'espace colorimétrique afin d'optimiser la qualité et la compatibilité des photos.



On aurait aimé une telle fonction native dans iOS. Télécharger l'app gratuite JPEG Converter

Promotions iOS :

Death Stranding (Jeu, Divertissement / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.4, VF, 1.7 Go, iOS 17.0, 505 Games US, Inc.) passe de 39,99 € à 22,99 €. Le légendaire Hideo Kojima, le père de Metal Gear, a porté sur mobile son expérience qui défie les codes du genre, dans une version définitive "DIRECTOR'S CUT". Attention, il s'agit d'un jeu AAA dont le prix est quasiment divisé par deux de base par rapport à la PS5, mais encore plus avec la promotion du jour. Dans le futur, un événement mystérieux connu sous le nom de Death Stranding a ouvert une porte entre les vivants et les morts, conduisant à des créatures grotesques de l'au-delà errant dans un monde déchu, marqué par une société désolée.



Un jeu magnifique, captivant et interprété par de vrais acteurs. Attention toutefois, comptez plus de 50 Go d'espace disque sur iPhone 15 Pro minimum ! Télécharger Death Stranding à 22,99 €

Hyper Light Drifter (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.1.7, VF, 813 Mo, iOS 13.0, Abylight S.L.) passe de 6,99 € à 0,99 €. Hyper Light Drifter, un action-RPG acclamé sur iOS, offre des graphismes 16 bits époustouflants, un gameplay réactif, une bande-son envoÃ»tante et un monde riche à explorer, où vous incarnez Drifter, un héros cherchant un remède à sa maladie dans un univers marqué par un passé sombre. Pour ce qui est de l'histoire, le joueur incarne Drifter, un personnage ayant accès à des technologies avancées depuis longtemps oubliées par la plupart. Son but, trouver le remède qui pourrait le guérir. Alex Preston, le concepteur du jeu, s'est d'ailleurs inspiré de ses propres problèmes de santé pendant le développement. Un titre salué par la critique et récompensé pour son design visuel et audio. Télécharger Hyper Light Drifter à 0,99 €

Shotgun King (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone, v1.0.10, VF, 468 Mo, iOS 16.0, Plug In Digital) passe de 7,99 € à 4,99 €. Shotgun King est un roguelike tactique original qui mélange échecs et fusil à pompe : vous incarnez le Roi noir qui doit reprendre son royaume en tirant sur les pièces blanches traîtresses tout en évitant l’échec et mat. Chaque tour vous permet de déplacer votre roi ou de tirer, puis de recharger, avec des upgrades aléatoires après chaque étage, 15 niveaux de difficulté, un mode Endless et un Chase Mode très intense. Télécharger Shotgun King à 4,99 €

Children of Morta (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.4, VF, 1.3 Go, iOS 15.0, Playdigious) passe de 6,99 € à 2,99 €. Children of Morta est un action-RPG narratif émouvant où vous suivez la famille Bergson, des gardiens d’un ancien sanctuaire, qui luttent contre une corruption ancienne. Avec un système de combat fluide, des personnages attachants, une superbe direction artistique et une histoire touchante sur le courage et la famille, ce titre premium est un must pour les amateurs de roguelite et de narration. L'édition complète inclut les DLC Ancient Spirits et Paws and Claws intégrés, propose 7 personnages jouables avec styles de combat distincts, un mode coop en ligne disponible (via partage de code entre amis), un mode escarmouche, et une adaptation mobile soignée avec interface retravaillée, support des manettes et Game Center. Télécharger Children of Morta à 2,99 €

Demeo (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPad, v1.42.0, VO, 3.1 Go, iOS 15.0, Resolution Games AB) passe de 44,99 € à 22,99 €. Demeo est un dungeon crawler tactique multijoueur (jusqu’à 4 joueurs en cross-platform) inspiré des jeux de plateau comme Dungeons & Dragons. Explorez des donjons, combattez des monstres, gérez votre équipe de héros et prenez des décisions stratégiques dans ce titre premium très bien réalisé, parfait en solo ou entre amis. Télécharger Demeo à 22,99 €

Emergent Fates (Jeu, Jeux de rôle / Divertissement, iPhone / iPad, v1.0.53, VO, 1015 Mo, iOS 9.0, megaphemeral limited) passe de 4,99 € à 0,99 €. Emergent Fates est un JRPG moderne narratif où vous suivez plusieurs personnages aux destins croisés dans un monde riche en intrigue politique et en combats au tour par tour. Avec un système de classes multiples, une personnalisation profonde et une superbe direction artistique aquarelle, ce titre premium (achat unique) offre une belle immersion et une histoire prenante. Télécharger Emergent Fates à 0,99 €

The Tiny Bang Story (Jeu, Casse-tête / Éducation, iPhone / iPad, v3.6, VF, 120 Mo, iOS 12.0, Ellada Games LLC) passe de 4,99 € à 0,99 €. The Tiny Bang Story est un point & click puzzle charmant où vous explorez un monde miniature brisé par un météore pour reconstituer des objets et résoudre des énigmes poétiques. À petit prix en promo, ce jeu relaxant et visuellement magnifique reste une perle pour les amateurs d’aventures douces et créatives. Télécharger The Tiny Bang Story à 0,99 €

Stellar Survivors (Jeu, Divertissement / Action, iPhone, v1.02, VO, 1.2 Go, iOS 14.0, Spear Gaming Industries LLC) passe de 4,99 € à 2,99 €. Stellar Survivors est un vertical bullet heaven shooter roguelite intense où vous survivez à des vagues d’ennemis dans l’espace en construisant des builds surpuissants. Avec 25 armes, 9 vaisseaux, des millions de combinaisons et des boss pirates, ce titre premium à 2,99 € propose une action chaotique et une rejouabilité infinie. Télécharger Stellar Survivors à 2,99 €