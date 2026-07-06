Bons plans iOS : Sunken Isles, Shanghai Ultra, A Monsters Expedition et DREDGE

Les bons plans iOS du jour : 3 jeux gratuits et 13 promos avec notamment Sunken Isles - Audio Adventure, Shanghai Ultra, A Monsters Expedition et DREDGE. L'occasion d'économiser 59 € !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Shanghai Ultra (Jeu, Casse-tête, iPhone, v1.20, VO, 13 Mo, iOS 26.0, Jonathan Clarke) passe de 1,99 € à gratuit. Shanghai Ultra est un mahjong solitaire raffiné, élégant et parfaitement conçu : associez les tuiles libres par paires pour vider le plateau, dans une expérience fluide sans publicité ni interruption. Avec 7 plateaux différents (du rapide 56 tuiles au grand Turtle 186 tuiles), des styles de tuiles classiques ou fun (emoji), des thèmes colorés sur fond feutré, des parties toujours solvables, un suivi des scores, des classements iCloud et des défis quotidiens, il offre une expérience premium et relaxante sur iPhone, iPad et Mac. Télécharger le jeu gratuit Shanghai Ultra

Sunken Isles - Audio Adventure (Jeu, Livres / Aventure, iPhone / iPad, v2.1, VO, 103 Mo, iOS 13.4, Cool S, LLC) passe de 1,99 € à gratuit. Sunken Isles - Audio Adventure est une aventure audio interactive où vous incarnez un pirate dans une histoire à choix multiples pleine de dangers, de puzzles et de mécanismes mystérieux, avec des conséquences qui s’étendent sur plusieurs chapitres. Idéal pour les voyages en voiture ou en avion, le jeu se joue entièrement en audio via le système de la voiture ou Bluetooth, permettant à tout le monde de participer ensemble, avec la possibilité de revenir en arrière et de changer ses décisions à tout moment pour créer sa propre histoire. Mais en anglais. Télécharger le jeu gratuit Sunken Isles - Audio Adventure

Promotions iOS :

DREDGE (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone, v1.0.10, VF, 783 Mo, iOS 13.0, Black Salt Games) L'achat intégré du jeu complet est à -70 % ! Sorti sur mobile en 2025, Dredge vous met aux commandes d'un chalutier dans l'archipel isolé des Moelles, où vous pêchez plus de 125 créatures mystérieuses et surnaturelles, vendez vos prises aux insulaires, accomplissez des quêtes et upgradez votre bateau pour sonder les abysses, tout en évitant rochers, brume nocturne et menaces horrifiques lovecraftiennes.



Acclamé meilleur indie à low-poly (succès Steam), ce voyage de 12h mêle pêche relaxante, exploration d'îles secrètes, level-design ingénieux et récit envoÃ»tant pour percer les mystères enfouis sous la surface. Télécharger le jeu gratuit DREDGE

Bendy and the Ink Machine (Jeu, Action / Divertissement, iPhone / iPad, v1.2.2, VF, 1.1 Go, iOS 12.0, Joey Drew Studios Inc.) passe de 7,99 € à 0,99 €. Henry était l'animateur principal des studios Joey Drew à leur apogée des années 30, connus pour la production de dessins animés de leur personnage le plus populaire et le plus aimé, Bendy.



Près de cent ans plus tard, Joey Drew invite Bendy à retourner dans l'ancien atelier de dessins animés, une plongée au coeur de la folie bizarre de ce cauchemar tordu. Bendy and the Ink Machine a beaucoup d'atouts pour un jeu d'aventure. D'une part il offre une esthétique singulière, d'autre part il instille un sentiment croissant d'effroi et de désespoir tout au long de ses cinq chapitres. Certes ce titre connaît quelques défauts techniques, mais il est, dans l'ensemble, excellent. Télécharger Bendy and the Ink Machine à 0,99 €

A Monsters Expedition (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.1, VF, 519 Mo, iOS 13.0, Draknek Limited) passe de 9,99 € à 5,99 €. Après avoir fait les beaux jours d'Apple Arcade lors du lancement en 2020, A Monster's Expedition débarque sur l'App Store en tant que jeu premium. Conçu par des experts en casse-têtes, A Monster's Expedition propose une aventure adorable et relaxante en monde ouvert. Sa délicieuse réalisation n'a d'égal que son gameplay intelligemment travaillé. Un must pour tous les amateurs du genre. Télécharger A Monsters Expedition à 5,99 €

A Good Snowman (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.0, VO, 209 Mo, iOS 6, Draknek Limited) passe de 5,99 € à 0,99 €. A Good Snowman Is Hard To Build est un jeu de puzzle captivant où vous jouez le rôle d'un monstre qui assemble des bonhommes de neige. Il se distingue par ses graphismes adorables de Benjamin Davis et une bande sonore envoÃ»tante composée par Priscilla Snow, avec des énigmes finement élaborées par Alan Hazelden, sans achats intégrés ni publicité.

Ce jeu a été largement récompensé, apparaissant dans la liste des 10 meilleures applications de 2016 de TIME Magazine et recevant le prix du Meilleur Design de Personnage lors de l'Intel Level Up 2014. Télécharger A Good Snowman à 0,99 €

Cosmic Express (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.6, VO, 196 Mo, iOS 6.0, Draknek Limited) passe de 5,99 € à 0,99 €. Cosmic Express est un jeu de puzzle où vous devez organiser le trajet du train pour la colonie spatiale la plus maladroite de l'univers, créé par les développeurs de A Good Snowman Is Hard To Build et illustré par Tyu de Klondike. Avec son esthétique mignonne, il est plus difficile qu'il n'y paraît et vous offrira des heures de plaisir frustrant à travers des centaines de niveaux. Un précurseur, bien avant Monument Valley. Télécharger Cosmic Express à 0,99 €

Sokobond (Jeu, Casse-tête / Éducation, iPhone / iPad, v2.0.3, VO, 248 Mo, iOS 12.0, Draknek Limited) passe de 5,99 € à 0,99 €. Sokobond est un jeu de puzzle élégant et minimaliste, fondé sur des principes scientifiques, conçu par le créateur de Cosmic Express et A Monster's Expedition. Résolvez plus de 100 niveaux en formant des molécules, accompagné par la magnifique bande-son d'Allison Walker. Bien que les graphismes soient splendides et minimalistes, aucune connaissance en chimie n'est requise pour profiter du jeu. Télécharger Sokobond à 0,99 €

Streets of Rage 4 (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.1, VO, 1.8 Go, iOS 14.0, Playdigious) passe de 7,99 € à 1,99 €. Streets of Rage 4 est un beat'em up de haut vol, mais il est vrai que les contrôles tactiles sont toujours difficiles pour ce genre de jeu. Le portage mobile de Playdigious est pratiquement parfait sur tous les appareils, mais il est encore meilleur avec une manette comme la Razer Kishi ou la Backbone One. Streets of Rage 4 a su perpétuer l'héritage d'une série légendaire avec brio, offrant un beat'em up néo-rétro aux graphismes inspirés des comics et aux mécaniques de jeu modernes. Ce retour réussi combine nostalgie et innovation pour plaire aux anciens et nouveaux joueurs, avec une esthétique soignée et un gameplay fun, particulièrement en multijoueur. Télécharger Streets of Rage 4 à 1,99 €





Letter Launch (Jeu, Mots / Action, iPhone, v1.2.4, VO, 274 Mo, iOS 15.0, Nat Russell) passe de 1,99 € à 0,99 €. Ce jeu unique mélange plateforme physique et devinette de mots dans une aventure artisanale où vous incarnez un œuf courageux face à une invasion de robots. Flinguez-vous à travers 4 mondes variés, collectez les lettres pour deviner les mots, débloquez des capacités spéciales à usage unique, affrontez des boss épiques et maîtrisez les mécaniques de niveaux créatives pour ouvrir les 100 portes et vaincre le Robo-Super-Boss. Télécharger Letter Launch à 0,99 €

Zero Orders Tactics (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone, v1.232, VO, 123 Mo, iOS 12.0, Pavel Snytko) passe de 3,99 € à 2,99 €. Ce jeu de stratégie et de puzzle expérimental mélange terraformation et Into The Breach : au lieu de commander des troupes, vous façonnez vous-même le champ de bataille chaque tour dans un univers 100 % prévisible où rien n’est laissé au hasard. Télécharger Zero Orders Tactics à 2,99 €

Septourian (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.2, VO, 2 Mo, iOS 14.5, Harry Lundström) passe de 1,99 € à 0,99 €. Septourian est un RPG au tour par tour dont le contenu est généré de manière procédurale.

Embarquez dans une quête épique à travers les terres tentaculaires de Septourian pour en découvrir les secrets.



Chaque partie est unique, 65536 combinaisons de monde au total, 3 alliés qui peuvent être recrutés en cours de route, des objets par centaine, et plus encore. Télécharger Septourian à 0,99 €

Warlock of Firetop Mountain (Jeu, Jeux de rôle / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.22, VO, 570 Mo, iOS 10.0, Tin Man Games) passe de 7,99 € à 1,99 €. The Warlock of Firetop Mountain est une adaptation épique et spectaculaire du célèbre livre-jeu de Steve Jackson et Ian Livingstone, qui transforme l’aventure en une expérience 3D immersive où figurines et décor s’assemblent sous vos yeux. Explorez une montagne remplie de monstres, de magie et de dangers avec quatre héros différents, des milliers de choix qui influencent l’histoire, des quêtes uniques, plus de 100 figurines magnifiques et un système de combat tactique simultané aux dés, le tout dans une production soignée signée Tin Man Games. Télécharger Warlock of Firetop Mountain à 1,99 €

The Fox in the Forest (Jeu, Jeux de société / Cartes, iPhone / iPad, v1.1.0, VO, 170 Mo, iOS 13.0, Dire Wolf Digital) passe de 4,99 € à 1,99 €. The Fox in the Forest est un magnifique jeu de cartes trick-taking pour 2 joueurs, illustré dans un univers de conte de fées enchanteur. Utilisez les pouvoirs spéciaux des cartes impaires pour remporter les plis, collectez des trésors et gagnez la confiance de la Sorcière, tout en évitant d’être trop gourmand : celui qui prend trop de plis risque de devenir le vilain de l’histoire ! Un jeu malin, stratégique et plein de charme. Télécharger The Fox in the Forest à 1,99 €

Sagrada (Jeu, Stratégie / Parties rapides, iPhone / iPad, v2.0.8, VF, 257 Mo, iOS 15.0, Dire Wolf Digital) passe de 7,99 € à 0,99 €. Faites revivre votre chef-d'oeuvre de vitrail dans toute sa splendeur avec Sagrada, le jeu de société de dés et de création de Floodgate Games. À tour de rôle, sélectionnez des dés colorés et placez-les dans votre magnifique fenêtre de vitrail. L'artisan qui crée la fenêtre la plus belle remporte la partie. Trouvez l'ajustement parfait pour chaque pièce de votre fenêtre : les contraintes liées à la couleur et au numéro rendent le défi encore plus captivant. Télécharger Sagrada à 0,99 €