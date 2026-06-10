Bons plans iOS : SkySafari 8 Pro, FILCA, Rotaeno et HibiDo Pro

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 1 jeux gratuits et 8 promos avec notamment SkySafari 8 Pro, FILCA, Rotaeno et HibiDo Pro. L'occasion d'économiser 87 € !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Rotaeno (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v2.23, VO, 2.3 Go, iOS 12.0, X.D. Network Inc.) passe de 2,99 € à gratuit. Rotaeno ne se contente pas d’être un énième jeu de rythme : il réinvente le genre grâce à des mécaniques de rotation intuitives et grisantes qui utilisent le mouvement du téléphone de façon brillante.

Précis, beau, équitable et addictif, c’est l’un des meilleurs jeux mobiles du moment pour tous ceux qui cherchent une expérience musicale originale et gratifiante. Télécharger le jeu gratuit Rotaeno

Applications gratuites iOS :

FILCA (App, iPhone, v5.10, VO, 87 Mo, iOS 18.0, Cheol Kim) passe de 3,99 € à gratuit. Filca ne se contente pas de prendre des photos, elle transforme chaque instant en souvenir chargé d’émotion et de caractère analogique.

Parfaite pour ceux qui veulent une photographie quotidienne plus belle, plus chaude et plus artistique, avec un rendu film ultra-réaliste et un contrôle créatif total. Télécharger l'app gratuite FILCA

HibiDo Pro (App, iPhone / iPad, v1.11.41, VF, 84 Mo, iOS 15.6, Sixbytes PLT) passe de 2,99 € à gratuit. HibiDo est une application complète qui intègre des listes de tâches, la gestion des tâches, le calendrier et la prise de notes avec une synchronisation cloud multi-appareils. Elle contribue à accroître la productivité en offrant des fonctionnalités telles que des rappels, des paramètres de priorité pour les tâches, des outils de collaboration et des tâches récurrentes flexibles. Grâce à sa synchronisation transparente sur toutes les plateformes, HibiDo vous permet de ne jamais manquer un planning, de gérer efficacement les tâches et les notes et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Télécharger l'app gratuite HibiDo Pro

Atlas des Courants Européens (App, iPhone / iPad, v3.0, VF, 71 Mo, iOS 16.6, Martijn de Meulder) passe de 9,99 € à gratuit. Atlas des Courants Européens transforme votre téléphone ou tablette en véritable atlas professionnel des courants et marées, précis, complet et utilisable même en pleine mer sans réseau.

Idéal pour une navigation plus sûre et anticipée, surtout quand il complète les apps météo/maritime de la même famille (Waterkaart Live et Het Getij). Télécharger l'app gratuite Atlas des Courants Européens

Color Accent (App, iPhone / iPad, v3.9, VO, 78 Mo, iOS 9.0, 205L Studio) passe de 1,99 € à gratuit. Color Accent vous permet d'ajouter un effet avec une couleur accentuée sur vos photos en quelques secondes.



Choisissez une photo (ou prenez-en une) puis toucher la couleur à mettre en avant. C'est magique et le rendu est parfait. Télécharger l'app gratuite Color Accent

Promotions iOS :

SkySafari 8 Pro (App, iPhone, v8.0.3, VF, 2.4 Go, iOS 18.6, Simulation Curriculum Corp.) passe de 59,99 € à 29,99 €. SkySafari 8 Pro est l’application d’astronomie mobile la plus complète et précise du marché. Elle combine la plus grande base de données astronomiques jamais intégrée sur smartphone, un contrôle fluide des télescopes et caméras ALPACA, un plate-solving puissant, une galerie d’images avancée et des outils d’observation ultra-complets (événements précis, contours lunaires détaillés, conditions d’observation, etc.), le tout dans une interface magnifique et hautement personnalisable. Télécharger SkySafari 8 Pro à 29,99 €

Northgard (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v2.2.4, VF, 892 Mo, iOS 13.6, Playdigious) passe de 7,99 € à 2,99 €. Northgard est un jeu de stratégie basé sur la méthodologie nordique, dans lequel vous contrôlez un clan de Vikings combattant pour régner sur un mystérieux nouveau continent. Un RTS unique grâce à une ambiance parfaitement pensée, un gameplay très technique et des mises à jour régulières. Exploration, conquête, commerce et combat vous attendent. Télécharger Northgard à 2,99 €

Little Big Workshop (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.13, VF, 312 Mo, iOS 14.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 1,99 €. Little Big Workshop, acclamé sur PC, Switch, PS4 et Xbox, débarque sur mobile avec son gameplay unique de gestion d'usine magique apparaissant dans votre salon. Gérez des ouvriers dévoués pour produire plus de 50 objets variés comme des canards en caoutchouc, drones ou scooters à partir de divers matériaux, investissez dans machines et expansions pour développer votre empire dans un bac à sable créatif où chaque usine est unique. Télécharger Little Big Workshop à 1,99 €

The Quest (Jeu, Divertissement / Aventure, iPhone / iPad, v21.0.0, VO, 398 Mo, iOS 15.6, Redshift) passe de 8,99 € à 3,99 €. The Quest réussit l’exploit d’offrir une véritable sensation de jeu de rôle de table sur mobile, avec une liberté immense, une immersion forte et un monde vivant rempli de secrets.

Beau, profond, sans microtransactions agressives et extrêmement riche en contenu, c’est l’un des meilleurs RPG solo sur smartphone pour les amateurs de jeux à l’ancienne. Télécharger The Quest à 3,99 €

Lia: Hacking Destiny (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone, v1.0.10, VF, 916 Mo, iOS 13.0, Orube Game Studio) passe de 6,99 € à 2,99 €. Lia: Hacking Destiny est un roguelite rapide où vous incarnez Lia, une hackeuse qui libère des chatons tout en combattant des robots avec des armes et power-ups personnalisables. À ce tarif, ce titre fun et rythmé offre une belle rejouabilité. Télécharger Lia: Hacking Destiny à 2,99 €

1942 Pacific Front Premium (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.7.11, VF, 158 Mo, iOS 15.6, HandyGames) passe de 2,99 € à 0,99 €. Pacific Front offre un gameplay de stratégie accessible mais profond, avec de superbes batailles combinées terre-mer-air dans l’univers WWII du Pacifique.

Richesse tactique, choix de campagnes, unités variées et sensations de commandement réalistes : c’est l’un des meilleurs jeux de guerre mobile pour ceux qui aiment diriger de grandes opérations militaires. Télécharger 1942 Pacific Front Premium à 0,99 €

Through the Darkest of Times (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.11, VF, 721 Mo, iOS 13.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 0,99 €. Through the Darkest of Times est un jeu de stratégie historique où vous dirigez un groupe de résistants ordinaires à Berlin en 1933, luttant contre le régime nazi par des actions clandestines comme la distribution de tracts, le sabotage et la collecte d'informations, tout en évitant d'être capturé. Avec une précision historique, le jeu retranscrit la morosité de l'époque à travers quatre chapitres, où vos choix impactent des vies sans changer l'issue de la guerre, dans une lutte pour la liberté et la survie. Télécharger Through the Darkest of Times à 0,99 €