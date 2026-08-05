Big Walk : l’aventure coopérative parfaite pour cet été sur Mac

Après le chaos absurde du jeu de l'oie Untitled Goose Game, le studio australien House House change radicalement de registre. Avec Big Walk, disponible depuis hier, il propose une randonnée collective aussi accessible qu’imprévisible, centrée sur la communication entre amis.

Une randonnée… pas si tranquille

Édité par Panic, le jeu sortira sur PC, Mac (Steam et App Store), PlayStation 5 et Nintendo Switch 2. Il accueillera de 2 à 12 joueurs, exclusivement en ligne.

House House le définit comme un « walker-talker » : ni survival, ni simple walking simulator, mais une expérience construite autour de la marche, de la conversation et de la présence des autres. Les personnages, d’étranges créatures sphériques aux membres élastiques, peuvent courir, grimper, glisser, pointer du doigt ou transporter des objets.

L’action se déroule sur une vaste île inspirée de Wilsons Promontory, un parc national du sud de l’Australie. Le studio a reproduit ses reliefs à partir de relevés topographiques, puis recréé sa flore et ses formations de granite.

La communication au cœur du gameplay

Certaines situations obligent à guider un partenaire qui ne voit rien, à décrire un symbole dissimulé derrière une paroi ou à se comprendre uniquement par gestes. D’autres reposent sur l’entraide physique ou l’utilisation d’objets trouvés sur place.

On pense à Keep Talking and Nobody Explodes, à Get Together ou à la série We Were Here, mais dans un monde ouvert. Les développeurs veulent retrouver l’esprit des jeux improvisés en randonnée ou autour d’un feu de camp : devinettes, mimes et coopération spontanée.

Le chat vocal de proximité change tout

La mécanique la plus originale reste le chat vocal spatial. Les voix s’estompent avec la distance, résonnent dans les espaces clos, s’étouffent derrière les murs et grésillent lorsqu’elles passent par un talkie-walkie.

Cette contrainte génère autant de moments de coopération que de situations comiques. Un joueur peut disparaître dans la forêt et revenir une heure plus tard avec un objet mystérieux, ou saboter involontairement une énigme en jetant les jumelles du groupe dans l’océan. À deux, l’expérience reste relativement structurée ; à douze, House House promet un joyeux chaos.

Une interdépendance rare

Contrairement à beaucoup de jeux multijoueurs où chacun avance en parallèle, Big Walk rend les participants réellement dépendants les uns des autres. Vous ne pouvez pas progresser sans eux, et ils ne peuvent pas progresser sans vous.

Le projet est d’ailleurs né pendant les confinements de 2020, lorsque l’équipe cherchait à créer un espace numérique donnant vraiment l’impression d’être proche de ses amis.

Avec son approche originale, son monde ouvert et son accent mis sur la communication, Big Walk pourrait bien s’imposer comme l’une des belles surprises coopératives de l’été.

Ça vous tente d’essayer en groupe ? On aurait aimé une sortie sur iPhone et iPad, peut-être pour plus tard.



PS : macOS 12 minimum et une puce M1 sont requis.

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