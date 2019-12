Les applications Google absentes des smartphones en Turquie

Jusqu'à présent, quand on parlait de conflit entre un pays et un géant de la high-tech, on pensait forcément à la lutte entre les États-Unis et la marque chinoise Huawei. Pourtant, une guerre un peu moins visible est d'actualité, entre le grand Google et la Turquie...



La cause ? L’Autorité de la concurrence turque souhaite que la firme ouvre un peu plus son système d'exploitation Android, pour permettre l'arrivée d'autres services et d’autres moteurs de recherche.



Face aux refus de l'américain, le gouvernement turc a ainsi mis en place un système d'amende journalière, pour taper du poing sur la table

Une nouvelle gué-guerre entre la Turquie et Google

Seulement, Google n'a pas abdiqué et vient de prendre une décision radicale : ils arrêtent de travailler avec les constructeurs de smartphones dans le cadre d'une vente en Turquie. Ainsi, les téléphones dans le pays ne pourront plus obtenir de licence Android pour le pays, privant ainsi l'accès aux services et applications de Google, dont le Play Store.



À préciser que cette nouvelle mesure ne s'adresse qu'aux nouveaux téléphones, pas aux anciens :

Les consommateurs pourront acheter des modèles d’appareils existants et pourront utiliser leurs appareils et leurs applications normalement. Les autres services de Google ne seront pas affectés.

Dur dur pour la Turquie...



