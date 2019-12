Mac Pro 2019 : iFixit agréablement surpris par sa réparabilité

À chaque sortie d'appareil high-tech provenant de la Pomme, que ce soit un téléphone ou un ordinateur, nous attendons avec impatience le bilan donné par iFixit, les spécialistes du démontage d'appareils et de la réparation.



En général, les rapports entre Apple et le site web sont assez "tendu", car Cupertino fait en sorte depuis quelques années que tout à chacun ne puisse pas ouvrir ses appareils, dans le cadre d'une modification ou d'une tentative de dépannage.



Ainsi, la Pomme s'assure que les clients passent par l'Apple Store et les espaces de réparation agréés. Seulement, les choses semblent totalement différentes pour le nouveau Mac Pro, encensé par le site web pour sa réparabilité exceptionnelle.

Le Mac Pro 2019 passe sous les tournevis d'iFixit

Quand iFixit évoque le Mac Pro, on pourrait y voir une déclaration... On peut ainsi y lire que la machine est la « surprise de Noël du réparateur » , une « merveille de réparabilité » qui est « merveilleusement bien construite ».



Rien que ça... Il faut dire que suite au test, on apprend que l'ordinateur peut être ouvert avec des outils communs, décrochant ainsi un 9/10 en score de réparabilité.



Une façon pour Apple de montrer qu'il obéit aux « règles du droit à réparation » américain. Pour mémoire, le Mac Pro 2013 avait écopé d'un honorable 8/10, malgré une conception cylindrique complexe.



