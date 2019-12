Pokémon GO : Niantic dévoile l'Aventure entre copains

Hier à 15:00

Guillaume Gabriel

1

Du nouveau à venir du côté du jeu Pokémon GO (v0.129.0, 296 Mo, iOS 10.0), et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est du très lourd! Après avoir fait le bilan de l'année, les développeurs de Niantic viennent de dévoiler une future arrivée au sein de leur jeu phare.



Aventure entre copains est une fonctionnalité qui va permettre aux joueurs d'interagir avec ses montres préférées d'une toute nouvelle façon.

Pokémon GO va accueillir Aventure entre copains

Niantic et The Pokémon Company annoncent que la toute nouvelle fonctionnalité Aventure entre copains arrive bientôt dans Pokémon Go, ajoutant une toute nouvelle façon pour les joueurs de jouer avec leurs Pokémons.



Aventure entre copains exploite la technologie de pointe en réalité augmentée de la plateforme Niantic Real World pour comprendre le monde autour des dresseurs et mélanger davantage les mondes réel et numérique.

L’Aventure entre copains donnera aux dresseurs la possibilité d'interagir avec leur copain Pokémon comme jamais auparavant. Lorsque le mode AR+ est activé, un copain Pokémon réagit à son entraîneur, qui peut directement jouer avec son copain et le nourrir pour obtenir de nouveaux avantages.

Ce n'est pas la seule nouveauté, puisqu'au moment du lancement d'Aventure entre copains, un nouveau mode AR partagé sera lancé, permettant de faire des photos de groupe avec trois autres dresseurs.

Télécharger le jeu gratuit Pokémon GO