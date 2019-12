Tales of Crestoria : une vidéo d'introduction au jeu sur iOS / Android

Hier à 13:45

Alban Martin

Après avoir annoncé un léger retard, Bandai Namco nous propose de patienter jusqu'à la sortie de Tales of Crestoria avec une nouvelle vidéo. Axée sur le début du jeu, la séquence de 5 minutes est l'occasion de faire connaissance avec ce nouvel opus toujours qualifié de RPG tactique. Les fans du genre (représenté par des titres comme Final Fantasy) seront aux anges.

Tales of Crestoria prépare son arrivée sur iPhone, iPad et Android

Alors que Bandai Namco travaille activement sur Tales of Arise pour les consoles de salon, l'épisode mobile récemment décalé à début 2020 nous est présenté à travers cette vidéo de cinq minutes.



Connu et reconnu mondialement - bien que largement plus populaire au Japon qu'ailleurs - Tales of Crestoria est le premier titre original de la franchise sur nos mobiles. On y suivra les aventures de Kanata Hjuger et de ses compagnons, tous pestiférés car considérés comme des transgresseurs par un système qui n'autorise pas d'écart. Un prétexte classique pour une aventure pleine de combats et de rebondissements. On y rencontrera Misella puis Vicious ainsi que d'autres visages familers comme Luke Fon Fabre (Tales of the Abyss), Velvet Crowe (Tales of Berseria) ou encore Milla Maxwell (Tales of Xilia).



Pour s'adapter aux écrans tactiles, Tales of Crestoria mise gros sur les combats au tour par tour, contrairement à ses ainés sur consoles. Par équipe, il faut adopter la bonne stratégie pour trouver les points faibles, se protéger et asséner les bons coups à vos ennemis. Magie et armes seront vos meilleurs alliés, tandis que l'on attendra de juger la formule free-to-play. En effet, plus d'une fois sur deux, les jeux gratuits déçoivent par leur modèle mal équilibré.



Rendez-vous début 2020 sur App Store et Play Store.